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  • «Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 18:50
Фенербахче
02.12.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Газиантеп
3' О. Айдын 78' Р. Бекао 89' Э. Джеко
41' Д. Окереке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
3
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Газиантеп
13
Сократис Диудис
ВР
30
Бруно Виана
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
77
Давид Окереке
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Фенербахче
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
6
Кантен Добен
ЦП
33
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
8
Мирза Джихан
ЛВ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-3-3-1
1
Ливакович
50
Бекао
3
Акайдын
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
7
Фред
17
Кахведжи
18
Костич
70
Айдын
10
Тадич
21
Эн-Несири
3-3-1-3
13
Диудис
22
М'Баката
4
Кызылдаг
30
Виана
5
Ндиайе
61
44
Максим
18
Сореску
11
Лунгойи
19
Кодро
77
Окереке
10
Тадич
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
10
Тадич
5
Юкшек
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Юкшек
26
Осайи-Самуэль
17
Шиманьски
17
Шиманьски
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
11
Джеко
11
Джеко
21
Эн-Несири
19
Кодро
6
Добен
6
Добен
19
Кодро
5
Ндиайе
33
Соялп
33
Соялп
5
Ндиайе
61
14
14
61
44
Максим
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
44
Максим
Остались в запасе
Фенербахче
Газиантеп
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
4
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
17
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
447
392
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Газиантепа», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Газиантеп»

«Фенербахче» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Газиантеп Фенербахче
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