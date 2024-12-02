02.12.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-3-3-1
1
Ливакович
50
Бекао
3
Акайдын
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
7
Фред
17
Кахведжи
18
Костич
70
Айдын
10
Тадич
21
Эн-Несири
3-3-1-3
13
Диудис
22
М'Баката
4
Кызылдаг
30
Виана
5
Ндиайе
61
44
Максим
18
Сореску
11
Лунгойи
19
Кодро
77
Окереке
10
Тадич
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
10
Тадич
5
Юкшек
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Юкшек
26
Осайи-Самуэль
17
Шиманьски
17
Шиманьски
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
11
Джеко
11
Джеко
21
Эн-Несири
19
Кодро
6
Добен
6
Добен
19
Кодро
5
Ндиайе
33
Соялп
33
Соялп
5
Ндиайе
61
14
14
61
44
Максим
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
44
Максим
Остались в запасе
Фенербахче
Газиантеп
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
4
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
17
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
447
392
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Газиантепа», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Газиантеп»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»