Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Вардар - турнирная таблица

Скопье
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Лугано
2
Панатинаикос
3
Твенте
4
Монако
5
Брайтон
6
Бранн
7
Копенгаген
8
Университатя
9
Мьеллбю
10
Сент-Труйден
11
Аякс
12
Трабзонспор
13
Хайдук
14
Фрайбург
15
Црвена Звезда
16
Аталанта
17
Брага
18
Гент
19
Тун
20
Рига
21
Борац
22
Линкольн
23
Яблонец
24
Орхус
25
Нордшелланд
26
Эгнатия
27
Кайрат
28
ЦСКА София
29
Иберия 1999
30
Пафос
31
Хетафе
32
КуПС
33
Хартс
34
Мидтьюлланд
35
Интер
36
Кауно Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
4
7
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
9
3
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
2
1
3
7
-4
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
1
11
-10
0
Команда
1
Монако
2
Лугано
3
Копенгаген
4
Мьеллбю
5
Твенте
6
Панатинаикос
7
Аталанта
8
Сент-Труйден
9
Университатя
10
Црвена Звезда
11
Брайтон
12
Аякс
13
Борац
14
Брага
15
Тун
16
Фрайбург
17
Бранн
18
Трабзонспор
19
Хайдук
20
Гент
21
Линкольн
22
Рига
23
Орхус
24
Нордшелланд
25
Иберия 1999
26
Пафос
27
Хартс
28
Эгнатия
29
Яблонец
30
КуПС
31
ЦСКА София
32
Интер
33
Кауно Жальгирис
34
Хетафе
35
Кайрат
36
Мидтьюлланд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
4
0
4
6
2
2
0
0
4
1
3
6
2
2
0
0
4
2
2
6
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
1
0
4
3
1
4
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
2
0
0
2
2
6
-4
0
1
0
0
1
1
5
-4
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
Команда
1
Бранн
2
Брайтон
3
Аякс
4
Панатинаикос
5
Лугано
6
Твенте
7
Трабзонспор
8
Университатя
9
Монако
10
Сент-Труйден
11
Хайдук
12
Фрайбург
13
Кайрат
14
Копенгаген
15
Мидтьюлланд
16
Мьеллбю
17
Рига
18
Хетафе
19
ЦСКА София
20
Яблонец
21
Нордшелланд
22
Эгнатия
23
Гент
24
Брага
25
Црвена Звезда
26
Линкольн
27
Орхус
28
Тун
29
Аталанта
30
КуПС
31
Борац
32
Иберия 1999
33
Интер
34
Пафос
35
Хартс
36
Кауно Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
1
0
1
7
3
4
3
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
5
2
3
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
4
2
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
1
3
-2
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
2
6
-4
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+