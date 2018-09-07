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€ 3,50 млн
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«Рига» – «Вардар»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»
2018.09.07 10:07
8
Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места
2017.12.08 00:59
25
«Зенит» осудил поведение фанатов на матче с «Вардаром»
2017.11.24 23:43
10
УЕФА открыл в отношении «Зенита» дело по обвинению в расизме
2017.11.24 20:54
45
Нобоа: «Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь?»
2017.11.24 06:10
9
Манчини: «Влияют ли СМИ на выбор состава? Это как спросить у Путина, влияет ли на него пресса»
2017.11.23 23:44
5
Главный тренер «Вардара»: «Обрадовались незабитому пенальти, но не успели что-то изменить и пропустили второй гол»
2017.11.23 23:26
1
Лига Европы. «Зенит» обыграл «Вардар», «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Русенборга»
2017.11.23 22:57
9
Видео
«Зенит» дважды забил «Вардару» в Лиге Европы
2017.11.23 21:49
14
Рабинер: «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»? Кое-где попутали страну со своей компанией»
2017.11.23 20:42
28
Дзюба, Нобоа и Шатов выйдут у «Зенита» с первых минут, Итало сыграет в нападении у «Вардара»
2017.11.23 20:03
8
На матче «Зенит» – «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей
2017.11.23 12:06
1
Паредес: «Финишировать первыми в группе для «Зенита» принципиально»
2017.11.23 06:30
1
Главный тренер «Вардара» – о матче с «Зенитом»: «Мы должны готовиться к игре с лучшими футболистами на земле»
2017.11.22 20:10
16
Дзюба: «Лига Европы особых чувств не вызывает»
2017.11.22 16:51
21
Манчини проведет ротацию в матче с «Вардаром»
2017.11.22 13:27
9
Лунев не тренировался с «Зенитом» накануне игры с «Вардаром»
2017.11.22 12:13
1
Сенников спрогнозировал крупную победу «Зенита» над «Вардаром»
2017.11.22 10:57
3
Лига Европы. «Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» в концовке встречи
2017.11.03 00:57
26
Лига Европы. «Зенит» обыграл «Русенборг», Хосе оформил покер в ворота «Вардара»
2017.10.19 21:50
27
Ригони не ожидал, что будет так легко в матче с «Вардаром»
2017.09.15 09:11
2
Тренер «Вардара» Яневски пообещал извлечь уроки из поражения от «Зенита»
2017.09.15 06:05
3
Фурсенко молился, чтобы Ригони забил «Вардару»
2017.09.15 00:45
8
Видео
«Зенит» смог поразить ворота «Вардара» пять раз
2017.09.14 23:59
87
Лига Европы. Дубль Кокорина и гол Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»
2017.09.14 23:55
37
«Зенит» сыграет на выезде с «Вардаром» в Лиге Европы
2017.09.14 21:00
32
Дзюба, Нобоа, Полоз попали в основу «Зенита» на игру против «Вардара»
2017.09.14 20:56
11
Орлов: «Шансы «Зенита» в игре с «Вардаром» не больше 50 процентов»
2017.09.14 19:24
21
«Зенит» в матче с «Вардаром» поддержат около 250 болельщиков
2017.09.14 18:51
1
1
2
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