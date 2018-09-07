- 7 сентября 2018
- 10:07 Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара» 8
- 8 декабря 2017
- 00:59 Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места 25
- 24 ноября 2017
- 23:43 «Зенит» осудил поведение фанатов на матче с «Вардаром» 9
- 22:06 Боярский: «У фанатов «Зенита» нет повода обижаться на Дзюбу» 4
- 20:54 УЕФА открыл в отношении «Зенита» дело по обвинению в расизме 48
- 13:14 Фото Болельщики «Зенита» в матче с «Вардаром» посвятили баннер сербскому генералу, приговоренному к пожизненному заключению 36
- 06:10 Нобоа: «Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь?» 9
- 00:06 Видео Журналисты угостили Дзюбу пирожками 18
- 23 ноября 2017
- 23:44 Манчини: «Влияют ли СМИ на выбор состава? Это как спросить у Путина, влияет ли на него пресса» 5
- 23:26 Главный тренер «Вардара»: «Обрадовались незабитому пенальти, но не успели что-то изменить и пропустили второй гол» 1
- 22:57 Лига Европы. «Зенит» обыграл «Вардар», «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Русенборга» 9
- 21:49 Видео «Зенит» дважды забил «Вардару» в Лиге Европы 13
- 20:42 Рабинер: «Матч ТВ» покажет игру «Зенита», а не «Локомотива»? Кое-где попутали страну со своей компанией» 28
- 20:03 Дзюба, Нобоа и Шатов выйдут у «Зенита» с первых минут, Итало сыграет в нападении у «Вардара» 8
- 12:06 На матче «Зенит» – «Вардар» ожидается до 45 тысяч зрителей 1