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Нобоа: «Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь?»

24 ноября 2017, 06:10
9

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что ему было сложно выходить в основном составе на матч Лиги Европы против «Вардара» из-за отсутствия стабильной игровой практики. При этом он отметил, что команда добилась поставленной цели – обыграла соперника в сложной игре.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Вардар» завершился со счетом 2:1. После этой встречи российская команда единолично возглавляет группу L с 13-ю очками. Вторым идет «Реал Сосьедад», отставая на один балл. Далее следуют «Русенборг» (4 очка) и «Вардар» (0).

— Мы играли быстро, хорошо. Сегодня получили возможность выйти на поле футболисты, которые не играют регулярно. Начало матча было достаточно тяжелым, но «Зенит» прибавлял с каждой минутой и в итоге победил. Это самое важное.

— «Зенит» мало что позволил македонцам, согласны?

— Только при счете 2:0. Опять же, непросто играть, когда не выходишь на поле в каждом матче. Но мы показали сегодня тренеру, что готовы. Можем играть и в Европе, и в чемпионате. Посмотрим, что будет дальше.

— Лично для вас это очень тяжело — не играть?

— Да, конечно. После паузы нелегко выдержать все 90 минут. Но я рад, что мы все равно добились нужного результата.

— Матч со «Спартаком» будет настоящей битвой?

— Это сложное дерби. Но у нас такая команда, которая способна выиграть и в Москве.

— У вас были разговоры один на один с главным тренером? Он что-то объяснял вам по поводу того, что вы не играете? Обсуждал ваше будущее?

— Нет, разговоров не было. Я так не делаю. Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь? Он – тренер, а, значит, он самый главный. Сам знает, кого ставить.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Вардар Спартак Нобоа Кристиан
Комментарии (9)
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bashnat013
1511499840
111
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Татарин за ЦСКА
1511500114
Не чего было бежать в питер за деньгами,Кристиан. Многих Зенит загубил,очень многих.
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Кинстифа
1511500629
Сам за баблом погнался, так сиди и зарабатывай. что тут ныть про нехватку игровой практики...
Ответить
FanatSerj
1511504742
зато длинным рублем, т.е даже евро не обижен.
Ответить
Garrincha58
1511505674
зато ты вчера показал почему тренер тебя не ставит оба в центре что сам что Ерохин сыграли плохо
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OfaZavr
1511510013
сам свой выбор сделал и получил вполне ожидаемый результат.
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multi1984
1511510417
Покажи ,что сильнее и будешь в основе. Языком чесать каждый может. Играл неважно. А чтоб выдерживать матчи-надо хоть во дворе играть,но тебе это уже не так важно. Денег на всю жизнь уже хватает)
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Asbjorn
1511511118
сразу было ясно,что на лавке сидеть будет,уж лучше бы к бердыеву ушел
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