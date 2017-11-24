Нобоа: «Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь?»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что ему было сложно выходить в основном составе на матч Лиги Европы против «Вардара» из-за отсутствия стабильной игровой практики. При этом он отметил, что команда добилась поставленной цели – обыграла соперника в сложной игре.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Вардар» завершился со счетом 2:1. После этой встречи российская команда единолично возглавляет группу L с 13-ю очками. Вторым идет «Реал Сосьедад», отставая на один балл. Далее следуют «Русенборг» (4 очка) и «Вардар» (0).

— Мы играли быстро, хорошо. Сегодня получили возможность выйти на поле футболисты, которые не играют регулярно. Начало матча было достаточно тяжелым, но «Зенит» прибавлял с каждой минутой и в итоге победил. Это самое важное.

— «Зенит» мало что позволил македонцам, согласны?

— Только при счете 2:0. Опять же, непросто играть, когда не выходишь на поле в каждом матче. Но мы показали сегодня тренеру, что готовы. Можем играть и в Европе, и в чемпионате. Посмотрим, что будет дальше.

— Лично для вас это очень тяжело — не играть?

— Да, конечно. После паузы нелегко выдержать все 90 минут. Но я рад, что мы все равно добились нужного результата.

— Матч со «Спартаком» будет настоящей битвой?

— Это сложное дерби. Но у нас такая команда, которая способна выиграть и в Москве.

— У вас были разговоры один на один с главным тренером? Он что-то объяснял вам по поводу того, что вы не играете? Обсуждал ваше будущее?

— Нет, разговоров не было. Я так не делаю. Зачем разговаривать с тренером, когда не играешь? Он – тренер, а, значит, он самый главный. Сам знает, кого ставить.