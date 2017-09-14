Орлов: «Шансы «Зенита» в игре с «Вардаром» не больше 50 процентов»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями перед стартом санкт-петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы в матче против македонского «Вардара». Журналист считает балканского соперника серьезным.

«Вардар» сегодня для «Зенита» очень серьезный соперник. Я каждый день читаю прогнозы, и все прогнозисты отдают предпочтение «Зениту». Не могу этого понять. «Вардар» начал играть в отборочных играх Лиги чемпионов и прошел чемпиона Швеции «Мальме», а затем проиграл другой известной команде — «Копенгагену». Дальше македонцы играли с одной из лучших команд Турции «Фенербахче» и прошли стамбульцев с общим счетом 4:1. Дома «Вардар» никому не проиграл.

У «Зенита» не поехали Леандро Паредес, Олег Шатов, и у команды проблемы с игрой, с атакой. С «Ростовом» было ноль ударов в створ, с «Динамо» — два. У команды пока нет броуновского движения, быстрого перехода от обороны в атаку и взаимозаменяемости игроков. А какой брак технический? У Александра Ерохина, Себастьяна Дриусси. Аргентинец был почти не виден после возвращения из Южной Америки.

Возможна ли победа? Ну, надо играть. У «Зенита» один Александр Кокорин чего стоит! К этому матчу просто не надо относиться как к легкой прогулке. Лучано Спаллетти — выдающийся тренер, но мы помним АПОЭЛ. Кто знает, как покажет себя «Вардар». У них есть кому играть, кому забивать. Шансы — 50 на 50. Пожелаем успеха «Зениту». И у «Локомотива» с «Копенгагеном» тоже равные шансы», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы»..

«Бомбардир» будет вести текстовые трансляции матчей «Копенгаген» – «Локомотив» (14 сентября, 20:00 по Москве) и «Вардар» – «Зенит» (14 сентября, 22:00 по Москве).