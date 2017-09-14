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    Орлов: «Шансы «Зенита» в игре с «Вардаром» не больше 50 процентов»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями перед стартом санкт-петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы в матче против македонского «Вардара». Журналист считает балканского соперника серьезным.

    «Вардар» сегодня для «Зенита» очень серьезный соперник. Я каждый день читаю прогнозы, и все прогнозисты отдают предпочтение «Зениту». Не могу этого понять. «Вардар» начал играть в отборочных играх Лиги чемпионов и прошел чемпиона Швеции «Мальме», а затем проиграл другой известной команде — «Копенгагену». Дальше македонцы играли с одной из лучших команд Турции «Фенербахче» и прошли стамбульцев с общим счетом 4:1. Дома «Вардар» никому не проиграл.

    У «Зенита» не поехали Леандро Паредес, Олег Шатов, и у команды проблемы с игрой, с атакой. С «Ростовом» было ноль ударов в створ, с «Динамо» — два. У команды пока нет броуновского движения, быстрого перехода от обороны в атаку и взаимозаменяемости игроков. А какой брак технический? У Александра Ерохина, Себастьяна Дриусси. Аргентинец был почти не виден после возвращения из Южной Америки.

    Возможна ли победа? Ну, надо играть. У «Зенита» один Александр Кокорин чего стоит! К этому матчу просто не надо относиться как к легкой прогулке. Лучано Спаллетти — выдающийся тренер, но мы помним АПОЭЛ. Кто знает, как покажет себя «Вардар». У них есть кому играть, кому забивать. Шансы — 50 на 50. Пожелаем успеха «Зениту». И у «Локомотива» с «Копенгагеном» тоже равные шансы», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы»..

    «Бомбардир» будет вести текстовые трансляции матчей «Копенгаген» – «Локомотив» (14 сентября, 20:00 по Москве) и «Вардар» – «Зенит» (14 сентября, 22:00 по Москве).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 19:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 сентября 2017, 09:12

      Что-то старикашку швыряет из стороны в сторону..)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      Ехай Нахyй > rubinovyi2 15 сентября 2017, 23:23

      Слаб умом старик.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 15 сентября 2017, 08:39

      Что этот маразматик будет говорить после 5-0?) Старпер в последнее время несет полную чепуху! Зачем брать у него вью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 00:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Орлов: «Шансы «Зенита» в игре с «Вардаром» не больше 5-0»

      -4
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      Рейтинг: +71

      Ехай Нахyй > paracetamol 15 сентября 2017, 23:24

      0-5

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 14 сентября 2017, 22:04

      Разница бюджетов команд - шестьдесят раз. Разница стоимости игроков - двадцать раз. Чего же тогда стоит Манчини как тренер, если не может, когда надо, уверенно реализовать такой материальное преимущество? Чего стоит Газпром, если он разбазаривает российские ресурсы на такие команды? Нет, Орлов, не хочу я вам верить.

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol > Вомбат 15 сентября 2017, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не ставь телегу впереди лошади. Еще ничего не произошло, а ты уже ноешь. С такими в разведку не ходят.

      -5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 сентября 2017, 22:03

      Да уж Генка на мели. Раньше шапки кидал заранее и пел деферамбы Зениту. А теперь шапки у Генки закончились, осторожничает.
      Если сборная Аргентины не пройдёт Вардар, то что то не то в мире. И деньги не рулят.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 сентября 2017, 20:41

      Да Х........ли ты ноешь ?!?!?!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Ехай Нахyй > Юрэс 15 сентября 2017, 23:24

      Истерика у придурка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 сентября 2017, 19:50

      политпроект отскочит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ехай Нахyй > карасевщина 15 сентября 2017, 23:25

      не отскочит.

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 сентября 2017, 19:46

      Орлова крепко обидели , лишили заработка, вот теперь мстит копейку зарабатывая

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 19:45

      Наверное уже и статейку упадническую втихаря накатал, а теперь газетку подстилает, типа чародей-предсказатель!!!....))) Как-то не патриотично!!...
      Надеюсь забьют, предполагаю, что выиграют!!... Пора мускулатуру игровую продемонстрировать!!...
      Александр Александрович - Ваш выход!!!....)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2017, 19:30

      Подмена.
      Это не Геннадий Сергеевич..
      Откуда блеск,бурлеск,свобода слова..?)

      2
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