Дзюба, Нобоа, Полоз попали в основу «Зенита» на игру против «Вардара»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом».

«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Джигаури, Блажевски, Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров, Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля, Маммана, Иванович.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Скопье, который начнется в 22:00 по Москве.

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