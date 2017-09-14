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    Дзюба, Нобоа, Полоз попали в основу «Зенита» на игру против «Вардара»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом».

    «Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Джигаури, Блажевски, Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров, Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля, Маммана, Иванович.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Скопье, который начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 20:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 00:29

      Нормальный составчик, победный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 22:46

      Дзюба забил!Даёшь разгром!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2017, 21:59

      колхозно совхозный составчик хорошо что поставил на Вардар

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol > Garrincha58 15 сентября 2017, 00:30

      На сколько пролетел, поделись, бедолага.

      0
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      Рейтинг: +194

      Klodus 14 сентября 2017, 21:47

      Ну тогда ТМ 2,5

      И Ждём большое количество офсайдов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 сентября 2017, 21:46

      Артём - используй шанс!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 21:41

      У Артёма появилась хорошая возможность потолкаться!!...)) Артём НАДО!!!...
      Чувствуется, что будут играть в атаку!!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 14 сентября 2017, 21:27

      У Дзюбы поперло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2017, 21:14

      Мамманна Ивановна Кранен-Виттер(в девичестве-Мевля),петербурженка в седьмом колене(от 2007 года), предсказала,что это-"таки всё."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 сентября 2017, 21:13

      Победим даже вторым составом!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 сентября 2017, 21:08

      Приказ мутко ??????????

      -1
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