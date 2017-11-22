Сенников спрогнозировал крупную победу «Зенита» над «Вардаром»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что у «Вардара» нет шансов в матче Лиги Европы против «Зенита».

«Естественно, у македонской команды практически нет шансов. Если «Зенит» выиграл 5:0 у «Тосно», то и «Вардар» сине-бело-голубые, наверное, обыграют с крупным счетом. Я не считаю, что после выхода в плей-офф Лиги Европы питерцы теперь сыграют против «Вардара» и «Реала Сосьедада» спустя рукава. Лучше занять в группе именно первое место, тогда соперник по 1/16 финала достанется слабее», – считает Сенников.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Вардар» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.