Ригони не ожидал, что будет так легко в матче с «Вардаром»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони забил свой первый гол в составе новой команды во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». По словам аргентинца, теперь он намерен открыть счет голам и в чемпионате России.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

— Ожидали, что победа получится настолько легкой?

— Нет, мы не ожидали, что будет легко. Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый матч на групповом этапе. Надо было выкладываться на сто процентов, что мы сделали и будем делать в следующих играх.

— Поздравляем также с первым забитым мячом. Какие чувства испытываете?

— Спасибо, я очень рад. Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену — почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге.

— Этот гол принес «Зениту» крупнейшую победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.

— Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе.

— Сегодня вы были значительно быстрее и опаснее, чем в матче с «Динамо».

— Так получилось. Сегодня у меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с «Динамо». И соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном оборонялся, и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться.