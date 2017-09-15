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    Ригони не ожидал, что будет так легко в матче с «Вардаром»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони забил свой первый гол в составе новой команды во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». По словам аргентинца, теперь он намерен открыть счет голам и в чемпионате России.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

    — Ожидали, что победа получится настолько легкой?

    — Нет, мы не ожидали, что будет легко. Да я бы и не сказал, что было легко. Это наш первый матч на групповом этапе. Надо было выкладываться на сто процентов, что мы сделали и будем делать в следующих играх.

    — Поздравляем также с первым забитым мячом. Какие чувства испытываете?

    — Спасибо, я очень рад. Особенно приятно забивать сразу после того, как вышел на замену — почти не было времени, чтобы войти в игру. Поэтому это особенные чувства. Теперь хочу открыть счет голам в российской премьер-лиге.

    — Этот гол принес «Зениту» крупнейшую победу на выезде в рамках групповых этапов Лиги Европы.

    — Очень рад и поздравляю клуб с этим. Рад, что принял участие в такой исторической победе. Надеюсь, мы на правильном пути и в будущем должны продолжить в том же духе.

    — Сегодня вы были значительно быстрее и опаснее, чем в матче с «Динамо».

    — Так получилось. Сегодня у меня было больше возможностей, больше пространства, чем в игре с «Динамо». И соперник играл значительно ниже, чем предыдущий, в основном оборонялся, и у нас было много возможностей, одной из которых я не мог не воспользоваться.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2017 09:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 сентября 2017, 09:43

      Не со всеми так легко будет парень

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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2017, 09:35

      Не расслабляйся! Первые минуты плохо отбегал

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