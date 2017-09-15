Фурсенко молился, чтобы Ригони забил «Вардару»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (5:0). Функционер охарактеризовал игру как красивую.

«Эмоции переполняют, игра красивая. Это то, что нам обещал Роберто Манчини. «Вардар» — очень непростой соперник. Но «Зенит» не давал ему играть.

Манчини обещал, что Александр Кокорин и Артем Дзюба забьют на двоих 35 голов. Вот и Дзюба подтянулся. Еще я молился, чтобы Эмилиано Ригони забил. Ему нужно было почувствовать себя нападающим», – признался Фурсенко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.