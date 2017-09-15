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    Фурсенко молился, чтобы Ригони забил «Вардару»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» (5:0). Функционер охарактеризовал игру как красивую.

    «Эмоции переполняют, игра красивая. Это то, что нам обещал Роберто Манчини. «Вардар» — очень непростой соперник. Но «Зенит» не давал ему играть.

    Манчини обещал, что Александр Кокорин и Артем Дзюба забьют на двоих 35 голов. Вот и Дзюба подтянулся. Еще я молился, чтобы Эмилиано Ригони забил. Ему нужно было почувствовать себя нападающим», – признался Фурсенко.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 00:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 15 сентября 2017, 09:22

      Новость дня: "Фурсенко замироточил"

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 15 сентября 2017, 03:32

      а я думал в нем нет ни чего святого!! а нет)) все таки оп и молился)) талантливый руководитель..

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 01:05

      Кокорин штампует, Дзюба очнулся, Ригони вспомнил под мольбами, а вот Себастьяна что-то давно в сводках нет!!... Может Сергей Александрович пошепчет чё, да поворожит??!!...)))

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 15 сентября 2017, 10:11

      Да и Полоз не забил,но хоть передачи раздовал,а вот Кузяева третью игру не вижу.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 15 сентября 2017, 10:24

      Наверное взяли творческо-футбольную паузу!...))
      На Кузяева надеюсь...

      1
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 15 сентября 2017, 00:54

      Кокорин уже 11 мячей за сезон забил а Дзюба 1.подтянулся так подтянуууулся

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