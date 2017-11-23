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«Зенит» дважды забил «Вардару» в Лиге Европы

23 ноября 2017, 21:49
14

На стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенита»«Вардар»

Хозяева ведут благодаря голам нападающего Дмитрия Полоза с передачи пяткой от Артема Дзюбы и Эмилиано Ригони. Для аргентинца этот гол стал шестым для в Лиге Европы. Таким образом, он является лучшим бомбардиром турнира.

На 25-й минуте матча Артем Дзюба не реализовал пенальти.

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1:0 — Полоз, 16

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба — незабитый пенальти, 25

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:0 — Ригони, 43

Источник: Twitter
Лига Европы Зенит Вардар Ригони Эмилиано
Комментарии (14)
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XaXatyn
1511463221
Это вам не Дзюба
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andrej-lucevich
1511463681
молодэц!!!
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plehanov6
1511465708
Дзюба - красава! Этот звезда-дегенерат, даже пенальти забить уже не в состоянии! Сразу видно - великий игрочишка!
Ответить
BRO_football
1511466245
Эх, Дзюбиньо! И после такого он надеется попадать в стартовый состав Зенита.
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vitvik
1511466725
Блестящая победа! Повергли европейский клуб!
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insider_retro
1511467178
Состав по ситуации, игра по составу, голы по игре, а не реализованные возможности от лукавого!! С победой!
Ответить
VVM1964
1511467193
С " ДЕЖУРНОЙ " ПОБЕДОЙ ЗЕНИТ . 5 ТУР ПОКА ЛУЧШИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЛЯ НАШИХ КОМАНД 3 ПОБЕДЫ И 1 НИЧЬЯ . ТАК ДЕРЖАТЬ .
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Eddyson
1511467228
Гол Ригони хорош. Дзюбиньо шлак.
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polt
1511467451
Зенит и сегодня не впечатлил.Про Дзюбу давно все понятно. Но насколько заметно отсутствие техники работы с мячом у большинства зенитовцев, сколько неточных и бесталковых пасов, реализация моментов из-за отсутствия техники ниже плинтуса.
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prezent2017
1511472666
Дважды забил это хорошо, а то, что пропустил - плохо!
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