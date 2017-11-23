«Зенит» дважды забил «Вардару» в Лиге Европы

На стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенита» – «Вардар»

Хозяева ведут благодаря голам нападающего Дмитрия Полоза с передачи пяткой от Артема Дзюбы и Эмилиано Ригони. Для аргентинца этот гол стал шестым для в Лиге Европы. Таким образом, он является лучшим бомбардиром турнира.

На 25-й минуте матча Артем Дзюба не реализовал пенальти.

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1:0 — Полоз, 16

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Дзюба — незабитый пенальти, 25

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2:0 — Ригони, 43