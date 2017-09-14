«Зенит» сыграет на выезде с «Вардаром» в Лиге Европы

В четверг, 14 сентября, стартует группового этап Лиги Европы, где представлены две российские команды. «Зенит» отправился на выезд, где проведет встречу с «Вардаром».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вардар» – «Зенит». Начало в 22:05, не пропустите!

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