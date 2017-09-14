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    «Зенит» сыграет на выезде с «Вардаром» в Лиге Европы

    В четверг, 14 сентября, стартует группового этап Лиги Европы, где представлены две российские команды. «Зенит» отправился на выезд, где проведет встречу с «Вардаром».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вардар» – «Зенит». Начало в 22:05, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 21:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 14 сентября 2017, 23:09

      сколько уже забил Какорин в Лиге Европы с учетом квалификации в этом году?

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 14 сентября 2017, 22:45

      Молодцы! Приятно смотреть! И не важно с кем играют, Дзюба и Кокорин красавцы! Эх вот бы так всегда...

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      Рейтинг: +1580

      srg38 14 сентября 2017, 22:18

      Давай Зенитка! Жду голешник от Дзюбиньо

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 сентября 2017, 22:13

      Кокорин обязательно забить!!! Удачи Зениту!!! Вперёд Россия!!!

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 сентября 2017, 22:12

      удачи зениту. думаю для них это будет легкая прогулка. уже 0-1 )). жаль локомотив не выиграл, и безумно жаль что мы вчера победу упустили!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 22:12

      Кока забил!Жду от Дзюбы.

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 14 сентября 2017, 22:11

      судя по начальной активности зеньки, еще 2 очка в копилку кф уефа должны упасть

      0
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      Рейтинг: +31

      MrArtemNG 14 сентября 2017, 21:52

      Победы Зениту!!!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 21:13

      Последнюю скромность в РФПЛ многие объясняют несыгранностью и тем, что соперники выставляют непроходимый автобус!...
      Думаю Вардар не будет стоять в своей штрафной, а по сему самое время распустить крылья атаки и добиться желаемой победы!!!...))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2017, 21:06

      Да и пусь.
      себе.играет.

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