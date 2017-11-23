Манчини: «Влияют ли СМИ на выбор состава? Это как спросить у Путина, влияет ли на него пресса»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1).

– Несмотря на то, что сегодня было много изменений в составе, игра получилась хорошей. Мы могли забить и больше, но главное – это победа. Я доволен, что мы выиграли.

– Почему Дзюба бил пенальти? Довольны ли вы его игрой в целом?

– Да, его игрой я доволен. Пенальти часто не удаются, так получилось.

– Важно ли, что у «Спартака» на два дня отдыха больше? Или ротация, проведенная сегодня, поможет «Зениту»?

– Мы не можем думать сейчас о «Спартаке». О нем мы думать будем завтра. Пока мы думали только о «Вардаре», посмотрим, что будет завтра.

– Оказывает ли на выбор состава мнение болельщиков и прессы? Кем сегодня вы особенно довольны?

– Нет, абсолютно никакого влияния нет. Если бы они имели на меня такое влияние, я бы не был тренером. Это тоже самое, что спрашивать Путина, влияет ли на него пресса.

– Насколько серьезно повреждение Шатова?

– Пока мы не знаем тяжесть травмы, но я надеюсь, что она будет несерьезной.

«Зенит» занимает первую строчку в группе L, набрав 13 очков. «Вардар» идет на последнем месте без набранных очков.