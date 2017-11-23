Паредес: «Финишировать первыми в группе для «Зенита» принципиально»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о настрое команды на остаток группового турнира Лиги Европы. По словам футболиста, сине-бело-голубые принципиально хотят финишировать на первом месте в группе L, хотя выход в плей-офф турнира уже обеспечен.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Вардар» состоится в четверг, 23 ноября, в 21:00 по московскому времени.

– Есть ли мотивация на матч с «Вардаром»? Задача-то решена, «Зенит» уже вышел из группы.

– Да, главная цель выполнена, но хочется занять первое место. Для того чтобы опередить «Реал Сосьедад», необходимо набрать максимальное количество очков, поэтому мы постараемся показать свою лучшую игру в матче с «Вардаром».

– Финишировать первыми в группе настолько принципиально?

– Да, это очень важно. Принципиальная вещь.

– В прошлом году вы уже играли в Лиге Европы – с «Ромой» против «Виктории», «Астры» и «Аустрии». Когда было легче выйти в плей-офф – тогда или сейчас?

– Думаю, в прошлом году было чуть-чуть легче. Просто группа у «Ромы» была немного слабее, чем та, в которую сейчас попал «Зенит».

– В прошлом году «Рома» дошла до 1/8 финала и уступила «Лиону». За французов играл Маммана. Общались тогда с будущим одноклубником?

– Да, поболтали после второй игры. Даже футболками поменялись. Я пожелал удачи Маммане в следующем раунде. А теперь мы выступаем за один клуб.