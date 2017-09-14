Лига Европы. Дубль Кокорина и гол Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»

Состоялся первый матч группового этапа Лиги Европы для санкт-петербургского «Зенита». Россияне играли в Македонии против местного «Вардара» и не встретили больших проблем.

Дублем отметился Александр Кокорин, и один из голов на счету Артема Дзюбы, который в последнее время перестал регулярно попадать в стартовый состав.

Лига Европы. Группа L. 1-й тур

Вардар (Македония) – Зенит (Россия) – 0:5 (0:3) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Кокорин, 6; 0:2 – Кокорин, 21; 0:3 – Дзюба, 39; 0:4 – Иванович, 66; 0:5 – Ригони, 90.

«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Джигаури, Блажевски (Итало, 70), Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров (Маркович, 64), Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски (Глишич, 44).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин (Ригони, 64), Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля (Жирков, 82), Маммана, Иванович (Терентьев, 78).

Предупреждения: Фелипе, 43; Джигаури, 57 – нет.

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