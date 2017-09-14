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    Лига Европы. Дубль Кокорина и гол Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар»

    Состоялся первый матч группового этапа Лиги Европы для санкт-петербургского «Зенита». Россияне играли в Македонии против местного «Вардара» и не встретили больших проблем.

    Дублем отметился Александр Кокорин, и один из голов на счету Артема Дзюбы, который в последнее время перестал регулярно попадать в стартовый состав.

    Лига Европы. Группа L. 1-й тур

    Вардар (Македония) – Зенит (Россия) – 0:5 (0:3) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Кокорин, 6; 0:2 – Кокорин, 21; 0:3 – Дзюба, 39; 0:4 – Иванович, 66; 0:5 – Ригони, 90.

    «Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Джигаури, Блажевски (Итало, 70), Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров (Маркович, 64), Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски (Глишич, 44).

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Полоз, Краневиттер, Кокорин (Ригони, 64), Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля (Жирков, 82), Маммана, Иванович (Терентьев, 78).

    Предупреждения: Фелипе, 43; Джигаури, 57 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 23:55
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 сентября 2017, 13:35

      Удачи Зениту, с такой игрой можно и о победе в ЛЕ подумать!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 сентября 2017, 09:23

      Кокорин прям джентльмен) мог сделать хетрик, но отдал пас Дзюбе. Всех российских болел поздравляю с почином. Зенитчики молодцы, такую феерию выдали!!! В общем всё идёт по плану!)

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 сентября 2017, 08:35

      Бальзам на душу !!! 4 игрока забили - для команды в плане психологии это +++ !!!! Манчини - МОЛОДЧИК !!! - теперь видно что не упёртый , а ищющий эксперементатор !!! Всех с победой !!! Зенит - ЧЕМПИОН !!!!!!!

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 сентября 2017, 06:18

      Наконец-то, дождались!
      Первый пошел и залетел в ворота Вардара!
      А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ!
      Поздравляем Артёма!
      Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!!
      Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается!
      Без игры и голов!
      Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне.
      Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам!
      Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний!
      А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита!
      Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром!
      Молодцы! Могут ведь, когда захотят.
      Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару.
      Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе.
      ВПЕРЁД Артём!
      ВПЕРЁД Александр!!!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
      Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!

      3
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Popularov 15 сентября 2017, 08:49

      он не первый забил

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Popularov 15 сентября 2017, 09:25

      Это чё)))

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 15 сентября 2017, 05:45

      С победой Зенит так держать, такими темпами и лягушатников по рейтингу догоним!!!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 сентября 2017, 05:22

      11+1 уже в этом сезоне у Кокорина с Дзюбой) такими темпами Кокорин один выполнит задачу Манчини)

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 сентября 2017, 03:16

      Болелы Зенита с победой вас и всех с не плохим выступлением наших клубов!!!

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 сентября 2017, 02:27

      в целом в плане результата наши команды сыграли хорошо без поражений а это очки в копилку жаль конечно что у нас как всегда из 5 1 команда мимо тем самым пд в плане набора очков ниже увы ((

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 сентября 2017, 01:00

      ну вот...и дзюба забил...

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 сентября 2017, 00:40

      Всего 77 тысяч евро отличает футбольный клуб от Национального Проекта. Поэтому, у Локомотива 0:0, у Зенита блестящая победа! У Реала и Барселоны бюджеты ещё больше. Но мы с ними не сыграем.

      -2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > vitvik 15 сентября 2017, 01:02

      Миллионов я хотел сказать.

      0
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