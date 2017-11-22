Манчини проведет ротацию в матче с «Вардаром»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини планирует провести изменения в составе своей команды на матч Лиги Европы с «Вардаром».

Напомним, встреча пройдет 23 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые уже гарантировали выход в плей-офф турнира.

– Насколько масштабной будет ротация состава в матче с «Вардаром»?

– Изменения будут, но не могу сказать какие конкретно. Добавлю новых футболистов, которые раньше не играли. Кого именно – сказать не могу.

– «Зенит» играет под крышей, не было мысли поставить ее и на базе?

– Мне приходила в голову такая идея. Был бы неплохо построить закрытое поле, которое напомнило бы наш стадион. Зимой тренироваться тяжело. Посмотрим, что будет дальше.