Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
26
5
21
18
6
4
2
0
13
6
7
14
6
4
1
1
18
7
11
13
6
4
1
1
11
5
6
13
6
4
1
1
11
7
4
13
6
4
1
1
11
7
4
13
6
4
0
2
13
5
8
12
6
3
2
1
14
7
7
11
6
3
2
1
10
5
5
11
6
3
2
1
12
9
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
11
7
4
10
6
3
1
2
10
7
3
10
6
3
1
2
7
6
1
10
6
3
1
2
6
5
1
10
6
3
1
2
7
7
0
10
6
3
0
3
8
8
0
9
6
2
2
2
8
9
-1
8
6
2
2
2
7
8
-1
8
6
2
2
2
4
7
-3
8
6
2
1
3
13
13
0
7
6
2
1
3
7
7
0
7
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
2
1
3
6
9
-3
7
6
1
3
2
9
12
-3
6
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
1
2
3
10
18
-8
5
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
1
1
4
6
16
-10
4
6
1
0
5
5
10
-5
3
6
1
0
5
4
13
-9
3
6
1
0
5
3
12
-9
3
6
0
3
3
4
14
-10
3
6
0
2
4
4
13
-9
2
Команда
3
5
6
9
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
17
3
14
9
3
3
0
0
12
2
10
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
9
3
6
7
3
2
1
0
11
6
5
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
1
2
6
3
2
0
1
8
7
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
5
10
-5
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Команда
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
8
6
2
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
2
1
4
8
-4
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
0
6
-6
0
3
0
0
3
0
9
-9
0
3
0
0
3
3
13
-10
0
3
0
0
3
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Бетис
2
4
Витория Гимараеш
2
0
Бетис
2 : 2
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
0 : 4
Бетис
Ягеллония
3
0
Серкль Брюгге
0
2
Ягеллония
3 : 0
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
2 : 0
Ягеллония
Целе
1
4
Лугано
0
5
Целе
1 : 0
Лугано
Лугано
5 : 4
Целе
Панатинаикос
3
1
Фиорентина
2
3
Панатинаикос
3 : 2
Фиорентина
Фиорентина
3 : 1
Панатинаикос
Копенгаген
1
0
Челси
2
1
Копенгаген
1 : 2
Челси
Челси
1 : 0
Копенгаген
Мольде
3
0
Легия
2
2
Мольде
3 : 2
Легия
Легия
2 : 0
Мольде
Пафос
1
0
Юргорден
0
3
Пафос
1 : 0
Юргорден
Юргорден
3 : 0
Пафос
Борац
1
1
Рапид
1
2
Борац
1 : 1
Рапид
Рапид
2 : 1
Борац
1/4 финала
Бетис
2
1
Ягеллония
0
1
Бетис
2 : 0
Ягеллония
Ягеллония
1 : 1
Бетис
Целе
1
2
Фиорентина
2
2
Целе
1 : 2
Фиорентина
Фиорентина
2 : 2
Целе
Легия
0
Челси
3
Легия
0 : 3
Челси
Юргорден
0
4
Рапид
1
1
Юргорден
0 : 1
Рапид
Рапид
1 : 4
Юргорден
1/2 финала
Бетис
2
2
Фиорентина
1
2
Бетис
2 : 1
Фиорентина
Фиорентина
2 : 2
Бетис
Юргорден
1
0
Челси
4
1
Юргорден
1 : 4
Челси
Челси
1 : 0
Юргорден
Финал