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18.04.2017 20:00Хасан Мамтов прошел все уровни российского футбола кроме главного, а после 30 забивает с каждым годом все больше. Бомбардир «Тюмени» рассказал Александру Карамышеву, как жил с солдатами, почему молодым трудно пробиться к славе и что снижает уровень нашего футбола.2
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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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04.09.2016 15:41Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛО невероятном соло Лапина, драках в очередях у касс в Тамбове, обвинениях Хузина в циничном убийстве «Нефтехимика» и антураже матча «Спартак-2» – «Зенит-2» – в обзоре 11 тура ФНЛ от «Бомбардира».4
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15.08.2016 16:30Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛО готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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14.07.2016 10:00О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»4