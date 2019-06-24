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27.06.2017 13:30Пока РФПЛ и европейские чемпионаты на каникулах, бразильская лига в разгаре. Блог Vanity Fair вспоминает тех, кто прославился в Европе, но заканчивать вернулся в Бразилию. Готовы к ностальгии по Зе Роберто, Луису Фабиано, Жо и остальным?14
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14.03.2017 15:30Хорхе Сампаоли находится у руля «Севильи» недолго, но уже сотворил революцию. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, что изменилось на «Рамон Санчес Писхуан» при аргентинском наставнике по сравнению с временами Унаи Эмери.9
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