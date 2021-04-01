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16.10.2018 23:2023
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19.01.2017 20:30«Лион» подтвердил трансфер Мемфиса Депая. Юрий Жирков не считает, что звездам должно быть зазорно ехать в Китай. «Спартак» ограничится четырьмя зимними покупками. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5
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13.10.2016 21:00Девича не вызывают в сборную из-за политики. Каррера не будет увеличивать тренерский штаб. Писарев покинет молодежную команду и пост в РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.9
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06.09.2016 21:35«Краснодар» приобрел грузинского футболиста. «Зениту» нужен игрок «Бенфики». Дюрица обвинил в предвзятости судей матча Словакия – Англия. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
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19.11.2015 23:45РФС займется натурализацией футболиста. Ловчев рассказал о конфликте Дзюбы и Карпина. Футболисты не хотят выступать за молодежную сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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