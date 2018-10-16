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    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова


    3.1
    Голосов: 11
    16.10.2018 23:20
    Хотя состав – вау.

    Молодежная сборная России (U-21) проиграла Австрии 2:3 и лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы-2019, который состоится будущим летом в Италии и Сан-Марино. Кроме того, футбольный турнир Олимпиады-2020 снова пройдет без сборной России.

    Третье место в группе

    Для выхода напрямую нужно было занять первое место в квалификации, второе давало бы шанс попасть на Евро через стыковые матчи. Сборная России не теряла очков в играх с Гибралтаром и Македонией, но не смогла победить в гостях Армению (дома удалось). Победителям группы – сербам – россияне уступили дважды, Австрию обыграли дома. В последнем туре Россия отправилась в Австрию. Требовалась только победа, поскольку при ничейном исходе шансы занять второе место были минимальны – в этом случае была зависимость от матчей в других группах.

    Вопросы по Чалову

    Непонятная история возникла вокруг важнейшего матча против сборной Сербии. На перерыв на матчи сборных Чалов уходил в ранге лучшего бомбардира РПЛ, но даже не попал в основной состав молодежки. Более того, Чалов всю игру просидел в запасе, даже не выйдя на замену. Главный тренер Евгений Бушманов назвал несколько причин – футболист не проявил себя в игре с Египтом, в сборной у него пока не все получается, а в концовке требовался фактурный форвард. Сборная России проиграла 1:2 и сильно осложнила себе шанс на выход.

    Чалов повел себя профессионально: «Таково решение тренера. Я не обижаюсь. Раз он так решил, так тому и быть». В двух следующих матчах Чалов забил три мяча – один македонцам и два австрийцам. Но этого не хватило.

    История с Бариновым и Скопинцевым

    Еще один вопрос касался невызова полузащитника «Локомотива» Баринова и защитника «Ростова» Скопинцева, которые неплохо проявляют себя в нынешнем сезоне РПЛ. Бушманов был резок: «Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную, которые готовы отдаваться на поле».

    Ответ Скопинцева: «Я сказал Евгению Александровичу, что хочу играть за молодежную сборную. После этого меня вызвали на товарищеский матч, но я не смог принять в нем участия из-за болезни. На официальные встречи меня никто никогда не звал». Реакции от Баринова не последовало. Ситуация осталась неразрешенной.

    Эта сборная могла пройти далеко

    Если раньше в наших молодежках бывало так, что большинство футболистов не проходили в основу своих команд в РПЛ, то сейчас на слуху практически все фамилии. Максименко и Рассказов весь нынешний сезон проводят в основе «Спартака», Чернов, Ахметов, Обляков и Чалов с ЦСКА уже обыгрывали «Реал», Лысов – чемпион России в составе «Локомотива», Жигулева знаем по «Уралу» и помним по «Краснодару», в Бакаева верят в «Арсенале», Зуев и Гулиев хороши в «Ростове», знаком и Даниил Фомин из «Нижнего Новгорода». Банда подобралась отличная, и следующим летом она вполне могла зажечь в Италии, да и на Олимпиаде лишней точно не была бы.

    Но нет. Мы ниже Сербии и Австрии в группе, а значит, пройти дальше никак не заслужили.

    Снова мимо Олимпийских игр

    Барселона-1992, Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016. Что объединяет эти семь Олимпиад? Они все состоялись после развала СССР. Что еще? То, что на футбольных турнирах там ни разу не сыграла сборная России. В Токио-2020 также не будет российских футболистов. Следующий шанс представится только к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. А ведь последнюю Олимпиаду, на которой играла наша команда, удалось выиграть. Было это аж 30 лет назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 18 октября 2018, 03:34

      Виноват тот,кто убрал Хомуху.

      0
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      Рейтинг: +679

      life85 18 октября 2018, 00:58

      Тренеру конечно видней , но при Бушманове наша молодежная сборная заметно просела , не смотря на состав и возможных кондидатов в основу .

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2018, 00:42

      По молодёжке скажу одно - просто катастрофически не повезло. Пожалуй, единственный проигранный матч по делу - это сербам в начале турнира. Вспомнить тот же матч с Арменией, где были потеряны 2 очка, при почти 35 ударах по воротам, 20 с копейками ударах в створ и по-моему 4 штангами/перекладинами. В других матчах тоже везения не всегда хватало, при подавляющем преимуществе. Да, в защите действовали не всегда отлаженно, но по уровню и качеству игры наши обязаны были попадать на евро, но не хватило удачи.

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 17 октября 2018, 20:43

      Тренер не причём...Виноваты миллионы которые они получают...

      0
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 17 октября 2018, 20:11

      может дело в бушманове...))

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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 октября 2018, 18:14

      Печально, но факт.

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 17 октября 2018, 17:50

      наверное тоже бухают и по ночам на геликах катаются

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 17 октября 2018, 16:01

      Велика Россия, а тренеров по пальцам пересчитаешь!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 октября 2018, 14:27

      если таких игроков не смог организовать в команду то виновен тренер однозначно

      1
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      Рейтинг: +80

      СК 17 октября 2018, 12:23

      В клубе они ещё куда ни шло, а соберутся вместе и ... куда всё девается , кто в лес, кто по дрова. Что, ещё одно потерянное поколение?!

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