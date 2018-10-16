Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

Хотя состав – вау.

Молодежная сборная России (U-21) проиграла Австрии 2:3 и лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы-2019, который состоится будущим летом в Италии и Сан-Марино. Кроме того, футбольный турнир Олимпиады-2020 снова пройдет без сборной России.

Третье место в группе

Для выхода напрямую нужно было занять первое место в квалификации, второе давало бы шанс попасть на Евро через стыковые матчи. Сборная России не теряла очков в играх с Гибралтаром и Македонией, но не смогла победить в гостях Армению (дома удалось). Победителям группы – сербам – россияне уступили дважды, Австрию обыграли дома. В последнем туре Россия отправилась в Австрию. Требовалась только победа, поскольку при ничейном исходе шансы занять второе место были минимальны – в этом случае была зависимость от матчей в других группах.

Вопросы по Чалову

Непонятная история возникла вокруг важнейшего матча против сборной Сербии. На перерыв на матчи сборных Чалов уходил в ранге лучшего бомбардира РПЛ, но даже не попал в основной состав молодежки. Более того, Чалов всю игру просидел в запасе, даже не выйдя на замену. Главный тренер Евгений Бушманов назвал несколько причин – футболист не проявил себя в игре с Египтом, в сборной у него пока не все получается, а в концовке требовался фактурный форвард. Сборная России проиграла 1:2 и сильно осложнила себе шанс на выход.

Чалов повел себя профессионально: «Таково решение тренера. Я не обижаюсь. Раз он так решил, так тому и быть». В двух следующих матчах Чалов забил три мяча – один македонцам и два австрийцам. Но этого не хватило.

История с Бариновым и Скопинцевым

Еще один вопрос касался невызова полузащитника «Локомотива» Баринова и защитника «Ростова» Скопинцева, которые неплохо проявляют себя в нынешнем сезоне РПЛ. Бушманов был резок: «Я просто не могу озвучивать некоторые вещи. Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную, которые готовы отдаваться на поле».

Ответ Скопинцева: «Я сказал Евгению Александровичу, что хочу играть за молодежную сборную. После этого меня вызвали на товарищеский матч, но я не смог принять в нем участия из-за болезни. На официальные встречи меня никто никогда не звал». Реакции от Баринова не последовало. Ситуация осталась неразрешенной.

Эта сборная могла пройти далеко

Если раньше в наших молодежках бывало так, что большинство футболистов не проходили в основу своих команд в РПЛ, то сейчас на слуху практически все фамилии. Максименко и Рассказов весь нынешний сезон проводят в основе «Спартака», Чернов, Ахметов, Обляков и Чалов с ЦСКА уже обыгрывали «Реал», Лысов – чемпион России в составе «Локомотива», Жигулева знаем по «Уралу» и помним по «Краснодару», в Бакаева верят в «Арсенале», Зуев и Гулиев хороши в «Ростове», знаком и Даниил Фомин из «Нижнего Новгорода». Банда подобралась отличная, и следующим летом она вполне могла зажечь в Италии, да и на Олимпиаде лишней точно не была бы.

Но нет. Мы ниже Сербии и Австрии в группе, а значит, пройти дальше никак не заслужили.

Снова мимо Олимпийских игр

Барселона-1992, Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016. Что объединяет эти семь Олимпиад? Они все состоялись после развала СССР. Что еще? То, что на футбольных турнирах там ни разу не сыграла сборная России. В Токио-2020 также не будет российских футболистов. Следующий шанс представится только к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. А ведь последнюю Олимпиаду, на которой играла наша команда, удалось выиграть. Было это аж 30 лет назад.