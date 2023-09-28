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    • УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро

    УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро

    Главное событие для российского футбола на этой неделе: УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. В ответ на это многие страны высказали свой протест, что только усложнило ситуацию.

    УЕФА действительно допустил некоторые российские команды. Но с ограничениями

    Вот важнейшие моменты из пресс-релиза УЕФА:

    1. К международным соревнованиям разрешено вернуться российским командам, которые представлены игроками до 17 лет. Это касается и мужских, и женских коллективов – некоторые вернутся в турниры, где уже проведена жеребьевка. Отстранение остальных команд остается в силе.

    2. Все матчи команд должны проводить на нейтральной территории.

    3. У этих команд не будет государственной символики: гимна, флага и т.д.

    Пресс-служба УЕФА отметила:

    «УЕФА понимает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен нести посыл мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне. В то же время исполнительный комитет подтверждает, что отстранение остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине».

    Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

    В службе коммуникаций РФС заявили: «Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям».

    Есть реакция и от представителя сборной, которая попадает под допуск УЕФА. Тренер сборной России U16 Андрей Аксенов сказал: «Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования – это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное».

    «Матч ТВ» пишет, что именно команда под руководством Аксенова может принять в отборе Евро-2024. Кроме того, источник говорит, что УЕФА может добавить Россию в одну из «поздних» групп, матчи которой пройдут в октябре-ноябре. Представители УЕФА пока не прокомментировали эту информацию.

    Против этого решения УЕФА выступили ряд стран – Швеция, к примеру, не пустит женскую команду к себе

    Вот реакций некоторых стран:

    • Сначала высказались англичане – они публично заявили, что не поддерживают позицию УЕФА.

    • Дальше – заявление Украинской ассоциации футбола: «УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска».

    • К бойкоту российских команд подключились сборные Польши и Латвии. Позже – Швеция и Дания. Литва тоже присоединилась к бойкоту.

    • Кстати, в Швеции а 2024 году пройдет женский Евро U17. Шведский футбольный союз уже сообщил о решении не пускать российскую команду: «В мае 2024 года в Швеции пройдет женский Евро U17. Мы не позволим российской команде, если она пройдет отбор, принять участие в турнире».

    Фото: официальный сайт РФС

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      Алимпаша-Геримов-yandex 10 минут назад

      Скорее всего отменят допуск наших юниоров к международным соревнованиям.

      0
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      Рейтинг: +1940

      Таврида 38 минут назад

      Смотрим кто против гавкает - все американские шавки. Только эстония где-то потерялась, опять тормозят...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21850

      Cleaner 1 час назад

      Перенести женский Евро U17 в Россию!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12519

      BRO_football 1 час назад

      УЕФА пора бы уже взять свои яйца в руки, доказать свою независимость и не позволять другим сборным манипулировать собой. Ну хотят страны бойкотировать - пусть бойкотируют. Это не повод давать заднюю и отменять свои же решения.

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