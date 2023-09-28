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  • УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро

УЕФА допустил сборные России U17 к международным турнирам. Но много стран против: Швеция даже не пустит женскую команду на свой Евро

28 сентября 2023, 11:48
28

Главное событие для российского футбола на этой неделе: УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. В ответ на это многие страны высказали свой протест, что только усложнило ситуацию.

УЕФА действительно допустил некоторые российские команды. Но с ограничениями

Вот важнейшие моменты из пресс-релиза УЕФА:

1. К международным соревнованиям разрешено вернуться российским командам, которые представлены игроками до 17 лет. Это касается и мужских, и женских коллективов – некоторые вернутся в турниры, где уже проведена жеребьевка. Отстранение остальных команд остается в силе.

2. Все матчи команд должны проводить на нейтральной территории.

3. У этих команд не будет государственной символики: гимна, флага и т.д.

Пресс-служба УЕФА отметила:

«УЕФА понимает, что дети не должны нести наказание за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Мы твердо убеждены, что футбол всегда должен нести посыл мира и надежды. Особенно огорчает то, что из-за продолжающегося конфликта юное поколение лишено права соревноваться на международном уровне. В связи с этим исполнительный комитет УЕФА решил допустить юношеские российские команды к соревнованиям в этом сезоне. В то же время исполнительный комитет подтверждает, что отстранение остальных российских команд (клубов и национальных сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине».

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».

В службе коммуникаций РФС заявили: «Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям».

Есть реакция и от представителя сборной, которая попадает под допуск УЕФА. Тренер сборной России U16 Андрей Аксенов сказал: «Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования – это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное».

«Матч ТВ» пишет, что именно команда под руководством Аксенова может принять в отборе Евро-2024. Кроме того, источник говорит, что УЕФА может добавить Россию в одну из «поздних» групп, матчи которой пройдут в октябре-ноябре. Представители УЕФА пока не прокомментировали эту информацию.

Против этого решения УЕФА выступили ряд стран – Швеция, к примеру, не пустит женскую команду к себе

Вот реакций некоторых стран:

• Сначала высказались англичане – они публично заявили, что не поддерживают позицию УЕФА.

• Дальше – заявление Украинской ассоциации футбола: «УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска».

• К бойкоту российских команд подключились сборные Польши и Латвии. Позже – Швеция и Дания. Литва тоже присоединилась к бойкоту.

• Кстати, в Швеции а 2024 году пройдет женский Евро U17. Шведский футбольный союз уже сообщил о решении не пускать российскую команду: «В мае 2024 года в Швеции пройдет женский Евро U17. Мы не позволим российской команде, если она пройдет отбор, принять участие в турнире».

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия Россия (мол)
Комментарии (28)
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BRO_football
1695891669
УЕФА пора бы уже взять свои яйца в руки, доказать свою независимость и не позволять другим сборным манипулировать собой. Ну хотят страны бойкотировать - пусть бойкотируют. Это не повод давать заднюю и отменять свои же решения.
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Таврида
1695895340
Смотрим кто против гавкает - все американские шавки. Только эстония где-то потерялась, опять тормозят...
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alp
1695900374
ехать нельзя. лучшим вариантом было бы послать уефифа на три веселые буквы. ну и на выплату взносов туда наложить санкции.
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Томик
1695911443
Евро - это не Шведское мероприятие. Рот должны закрыть и исполнять то, что уефа говорит. Ну а от участия в соревнованиях надо отказываться пока не ПРИГЛАСЯТ без каких либо ограничений. И взносы до этого момента не платить!
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Алекс636363
1695912454
козлы. пасть порвать и моргалы выколоть
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BarStep
1695916356
Получив информацию от своего агента алеши З, что наши без гимна и флага никуда и так не едут, "многие" страны решили встать в позу Зю.. Или их поставили?! Скорее второе! Эээстонцы щас подтянутся..
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ivany4
1695918478
Хотелось бы спросить у президента УЕФА Александера Чеферина: - Лишение на соревнованиях детей - гимна своей страны, флага своей страны, и права играть в своей стране, не является ли дискриминацией? Так кто лицемер в данном случае? ЗЫ. Ответ ОКР сказал все что нужно!!!
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Январь 59
1695922083
Это даже не лицемерие. Это реальный геноцид. Так может форму тоже нельзя одевать, а только радужную набедренную повязку? Нет уж господа гейропейцы. Только с Флагом России, только с Гимном России, и только в форме на которой будет написано Россия. В ином случае ни копейки ни рубля ни цента.
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За Московский ЦСКА
1695927964
Не ехать без гимна,без флага,без формы!!! Не надо нашу молодежь воспитывать по принципу , дам хоть в очко,лишь бы в эвропу попасть! Нет и еще раз нет!!! Пока не позовут в качестве равноправной делегации!!!
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Andrew01
1695931237
Сначала молодежь без гимна и флага допустят, мы согласимся и прогнемся, потом клубы без названия, тоже прогнутся в РФС? Останется потом только фамилии русские запретить и просто под номерами бегать. Если допуск то только с гимном, как правильно писали ниже.
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