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10.10.2015 10:50Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал победу национальной команды над Молдавией в отборочном матче к чемпионату Европы-2016.7
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09.10.2015 23:50Если говорить откровенно, то мы этого ждали. Молдавия пусть и навязала сопротивление, но ничего в итоге поделать с дружиной Слуцкого не смогла (1:2). О том, как сборная России сделала важный шаг по выходу на Евро-2016 – в отчете «Бомбардира».12
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09.10.2015 09:00Совсем скоро наша национальная команда проведет очередные главные игры года. Но «Бомбардир» чует, что ничем хорошим они не закончатся, и предполагает, кто может накосячить в ответственный момент. А помогли нам в этом комментарии Виктора Гусева.38
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08.10.2015 13:54Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал проблемы с составом у сборной России, а также отметил, что наша национальная команда должна без проблем решать задачу с выходом на Евро-2016.1
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07.10.2015 08:15Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы сборной России на попадание в финальную часть Евро-2016, прокомментировал замену в составе Жиркова на Щенникова, а также неудачную игру Юрия Лодыгина в «Зените».3
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