Сергей Клещенко
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Клещенко
|Команда
|Молдавия
|Гражданство
|Молдова
|Дата рождения
|20 мая 1972
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Клещенко
|Команда
|Молдавия
|Гражданство
|Молдова
|Дата рождения
|20 мая 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Молдавия
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|24.03.2023
|Молдавия
|0 : 0
|Фарерские острова
|27.03.2023
|Молдавия
|0 : 0
|Чехия
|17.06.2023
|Албания
|0 : 0
|Молдавия
|20.06.2023
|Молдавия
|0 : 0
|Польша
|10.09.2023
|Фарерские острова
|0 : 0
|Молдавия
|15.10.2023
|Польша
|0 : 0
|Молдавия
|17.11.2023
|Молдавия
|0 : 0
|Албания
|20.11.2023
|Чехия
|0 : 0
|Молдавия