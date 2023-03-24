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    Сергей Клещенко

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Клещенко
    Команда Молдавия
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 20 мая 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Молдавия 0 : 0 Фарерские острова
    27.03.2023 Молдавия 0 : 0 Чехия
    17.06.2023 Албания 0 : 0 Молдавия
    20.06.2023 Молдавия 0 : 0 Польша
    10.09.2023 Фарерские острова 0 : 0 Молдавия
    15.10.2023 Польша 0 : 0 Молдавия
    17.11.2023 Молдавия 0 : 0 Албания
    20.11.2023 Чехия 0 : 0 Молдавия
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