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    • Тренер сборной Молдавии раскритиковал «Спартак» из-за Рябчука

    Тренер сборной Молдавии раскритиковал «Спартак» из-за Рябчука

    Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко недоволен действиями «Спартака».

    • Защитник Олег Рябчук пропустил сентябрьские матчи национальной команды.
    • Он не поехал в сборную, поскольку занимался оформлением документов для выступления в РПЛ.
    • Без игрока «Спартака» молдаване победили Фарерские острова (1:0) в отборе Евро-2024.

    «Хорошо, что в тех играх, которые он не посещает, нам все-таки удается выигрывать. Слава богу, пока так.

    С ним разговор был. Я думаю, что здесь немножко некорректно поступил футбольный клуб «Спартак».

    Почему? Потому что те документы, которые он делал в период официального окна национальных сборных... Я считаю, что они могли бы назначить другие даты.

    Его отправляли в Лиссабон делать вид на работу, вид на жительство... Не знаю точно, какие именно документы. По этой причине он не присоединился к сборной», – сказал Клещенко.

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    Источник: Sport24

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