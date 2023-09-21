Тренер сборной Молдавии раскритиковал «Спартак» из-за Рябчука

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко недоволен действиями «Спартака».

Защитник Олег Рябчук пропустил сентябрьские матчи национальной команды.

Он не поехал в сборную, поскольку занимался оформлением документов для выступления в РПЛ.

Без игрока «Спартака» молдаване победили Фарерские острова (1:0) в отборе Евро-2024.

«Хорошо, что в тех играх, которые он не посещает, нам все-таки удается выигрывать. Слава богу, пока так.

С ним разговор был. Я думаю, что здесь немножко некорректно поступил футбольный клуб «Спартак».

Почему? Потому что те документы, которые он делал в период официального окна национальных сборных... Я считаю, что они могли бы назначить другие даты.

Его отправляли в Лиссабон делать вид на работу, вид на жительство... Не знаю точно, какие именно документы. По этой причине он не присоединился к сборной», – сказал Клещенко.