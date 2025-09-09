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Сергей Клещенко
Статистика
Сергей Клещенко - статистика
Молдова
20 мая 1972 (54)
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
В
П
Н
Молдова
5
0
5
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Норвегия
11 : 1
09.09.2025
Молдова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Молдова
0 : 4
05.09.2025
Израиль
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Италия
2 : 0
09.06.2025
Молдова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Молдова
2 : 3
25.03.2025
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдова
0 : 5
22.03.2025
Норвегия
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