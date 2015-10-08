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    • Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»

    Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»


    0
    Голосов: 0
    08.10.2015 13:54
    Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал проблемы с составом у сборной России, а также отметил, что наша национальная команда должна без проблем решать задачу с выходом на Евро-2016.
    <p><em>Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал проблемы с составом у сборной России, а также отметил, что наша национальная команда должна без проблем решать задачу с выходом на Евро-2016.</em></p> <p><strong>- Насколько серьезна ситуация с травмированными? Скорее всего, не сыграет с Молдавией Дзагоев, под вопросом Березуцкий, а Жирков вылетел из-за повреждения еще до сбора.</strong></p> <p>- Конечно же, все скажется, ведь это все три футболиста стартового состава, для нас это потери. Зато появляется шанс у других игроков себя проявить, воспользоваться представившимся шансом. Не думаю, что у сборной России должны здесь возникнуть какие-то проблемы.</p> <p><strong>- То есть у нас сейчас ровный состав, что позволяет безболезненно делать ротацию?</strong></p> <p>- По большому счету, да. Не скажу, что у нас есть незаменимые. На любой позиции у нас высококлассные исполнители. Взять хотя бы вратарскую, где есть Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин и Артем Ребров. Только отсутствие Романа Широкова доставит тренерскому штабу определенные трудности.</p> <p><strong>- Кто потенциально может заменить вышеназванных ребят на поле?</strong></p> <p>- Вместо Василия Березуцкого может появиться на поле брат Алексей, что уже было и в ЦСКА. Глушаков, на мой взгляд, без проблем заменит Дзагоева в центре. Позицию Жиркова закроет либо Дмитрий Комбаров, как это видели в предыдущих встречах сборной России, либо Олег Кузьмин. Я считаю, что футболист казанского «Рубина» тут даже будет предпочтительнее своего оппонента.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444301351__I2V1035_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Многие говорят, что в центре поля вместо Дзагоева должен появиться Павел Мамаев.</strong></p> <p>- Дело в том, что в последних матчах за национальную команду Алан делал много отборов, играя на позиции опорного полузащитника. Да, появление Павла возможно, но надо учесть тот момент, как он будет участвовать в оборонительных действиях. Глушаков тут предпочтительнее, но выбор оставим за тренерским штабом.</p> <p><strong>- Молдавия также осталась без ряда ключевых исполнителей перед встречей с нами. Дополнительный плюс для дружины Слуцкого?</strong></p> <p>- Надо отталкиваться от своей игры, от исполнителей, которых имеем. Да, соперника надо уважать, и для них потери четырех ключевых футболистов будут ощутимы. Но не об этом сейчас нужно думать игрокам и тренерскому штабу.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444666">Что будет делать Слуцкий без Дзагоева?</a></strong></p> <p><strong>- Специалисты считают, что важнейшей для нас станет игра с Черногорией….</strong></p> <p>- Думаю, что с Молдавией будет ключевая встреча, от которой будет уже строиться вся стратегия и на Черногорию. Если сейчас на выезде не получится взять три очка, это внесет коррективы на следующее противостояние.</p> <p><strong>- Верите ли вы в то, что россияне смогут оказаться в финальной части чемпионата Европы?</strong></p> <p>- Да, смогут. Я и не сомневался в этом. Всегда говорил, что подбор исполнителей позволяет решить данную задачу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444301434__I3V2029.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Не будет ли проблем у специалиста с переключением из клуба в сборную? Тут ведь помимо чемпионата была и Лига чемпионов, на которую затрачено много сил.</strong></p> <p>- Леонид Викторович очень умело использует своих футболистов, зная все их возможности. Это позволяет в кратчайшие сроки переключаться с одной задачи на другую. Многие же отмечали, что футбол в национальной команде очень похож на тот, что демонстрируют армейцы. Слуцкий сумел в кратчайшие сроки перенести свои идеи из клуба в сборную, поэтому проблем с переключением у него точно не возникнет.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444564">4 причины, почему сборная России может проиграть в Молдавии</a></strong></p> <p><strong>- Слышал, что Слуцкий в работе с национальной командой поставил далеко не на первый ряд финансовый вопрос. </strong></p> <p>- Да, естественно. Помню Слуцкого еще по работе в «Москве», и я задавал ему вопрос о том, что является наивысшим достижением. Он ответил, что работа в национальной команде.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444552">Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»</a></strong></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Официальный сайт РФС
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    Комментарии (1)
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    Sofit
    1444315836
    На любой позиции у нас высококлассные исполнители. Взять хотя бы вратарскую, где есть Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин .......)))))))))))))))))))))))
    ))))))))))))))))))))))))))))0
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