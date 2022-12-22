- 18 февраля
- 22:03 Серия А. «Милан» в гостях обыграл «Монцу» (1:0) и поднялся в топ-3
- 6 февраля
- 11:59 Берлускони: «В следующем сезоне «Монца» хочет выиграть скудетто» 2
- 29 января
- 23:15 «Они просят меня сдержать обещание». Берлускони – об автобусе со шлюхами для игроков «Монцы» 6
- 19:20 Берлускони обещал игрокам «Монцы» автобус со шлюхами, если те обыграют «Юве». Команда победила со счетом 2:0 13
- 18:59 Серия А. «Ювентус» дома проиграл «Монце» (0:2) 1
- 20 января
- 00:57 Кубок Италии. «Ювентус» победил «Монцу» (2:1) и вышел в 1/4 финала 1
- 8 января
- 01:12 «Мы злы». Индзаги возмущен судейством в матче с «Монцей»
- 00:45 Серия А. «Монца» ушла от поражения в матче с «Интером» (2:2). Ее спас воспитанник миланцев 1
- 7 января
- 22:33 Видео Фанаты «Интера» приехали на матч с «Монцей» на скутерах
- 22 декабря 2022
- 17:57 «Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24) 2
- 14 декабря 2022
- 18:53 Берлускони: «Если «Монца» победит «Милан» или «Ювентус», наших игроков встретит автобус, полный шлюх» 8
- 16 ноября 2022
- 14:18 В «Монце» не исключили, что клуб подпишет Дзюбу
- 11 ноября 2022
- 00:39 Серия А. «Лацио» обыграл «Монцу» и вышел на второе место
- 31 октября 2022
- 11:23 Фото Футболисты «Арсенала» поддержали Мари, получившего ножевое ранение
- 07:24 Защитника «Монцы» Мари выписали из больницы. Он получил ножевое ранение
- 28 октября 2022
- 15:27 «Монца» попросила перенести матч с «Болоньей». Футболисты в шоке из-за ножевого ранения Мари
- 14:38 Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ножевого ранения
- 11:53 Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина» 1
- 10:44 Текст Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист
- 27 октября 2022
- 23:00 В «Арсенале» отреагировали на ножевое ранение Мари
- 22:19 Футболист «Монцы» получил ножевое ранение в супермаркете