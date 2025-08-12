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Монца
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€ 51 млн
Монца - новости команды
Монца
Серия А 2026/2027
Стадион:
У-Пауэр
Сайт:
http://www.acmonzabrianza.it
Тренер:
Паоло Бьянко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Лечче» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Лечче» – «Монца»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Парма» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Парма» – «Монца»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Монца» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Монца» – «Удинезе»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Трансляция
«Интер» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Интер» – «Монца»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
Фото
«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
Определилась третья команда, вышедшая в Серию А
30 мая
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Трансляция
«Монца» – «Юве Стабиа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026
19 мая
«Монца» – «Юве Стабия»: прогноз и ставки на матч 19 мая 2026 с коэффициентом 1.63
18 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
2025.08.12 09:49
«Ювентус» поспорит за трансферную цель «Локомотива»
2025.08.02 16:00
«Локомотив» ведет переговоры с итальянским защитником
2025.08.02 14:50
Фото
«Монца» продлила контракт с экс-форвардом «Спартака»
2025.06.04 20:05
Трансляция
«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 20:35
Прогноз на точный счeт матча «Милан» – «Монца»: Серия А, 24 мая 2025
2025.05.23 11:42
Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Эмполи»: Серия А, 18 мая 2025
2025.05.17 12:25
Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Монца»: Серия А, 11 мая 2025
2025.05.10 10:34
Трансляция
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025
2025.05.04 14:50
Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Аталанта»: Серия А, 4 мая 2025
2025.05.03 09:47
Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A
2025.04.29 09:21
Серия A. «Ювентус» дома победил «Монцу»
2025.04.27 20:58
Трансляция
«Ювентус» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025
2025.04.27 17:50
«Ювентус» – «Монца»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.20
2025.04.26 09:18
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