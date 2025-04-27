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Серия A. «Ювентус» дома победил «Монцу»

Сегодня, 20:58

«Ювентус» на своем поле выиграл у «Монцы» со счетом 2:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Голы у хозяев забили Николас Гонсалес на 11-й минуте и Рандаль Коло Муани на 33-й.

Второй тайм «Ювентус» провел в меньшинстве после удаления Кенана Йылдыза в конце первой половины встречи.

«Бьянконери» сейчас занимают 4-е место в чемпионате Италии с 62 очками после 34 матчей.

«Монца» замыкает турнирную таблицу Серии A на 20-й строчке с 15 баллами. Команда потерпела 5-е поражение подряд. Ее безвыигрышная серия составляет 14 встреч подряд.

Италия. Серия А. 34-й тур

Ювентус – Монца – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 11; 2:0 – Коло Муани, 33.

Удаление: Йылдыз, 45+3 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Ювентус
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