Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A

«Монца» потеряла шансы сохранить место в Серии A по итогам 34-го тура.

Команда находится на последнем 20-м месте с 15 очками. Математически она еще может догнать «Лечче», который занимает 17-ю строчку турнирной таблицы с 27 баллами, но не сможет занять эту позицию по результатам личных встреч.