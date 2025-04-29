Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A

Сегодня, 09:21

«Монца» потеряла шансы сохранить место в Серии A по итогам 34-го тура.

Команда находится на последнем 20-м месте с 15 очками. Математически она еще может догнать «Лечче», который занимает 17-ю строчку турнирной таблицы с 27 баллами, но не сможет занять эту позицию по результатам личных встреч.

  • «Монца» выступала в Серии A три года с сезона-2022/23. До этого она не никогда не играла на высшем уровне.
  • Лучшим ее результатом было 11-е место в дебютном сезоне.
  • Клубом владеет семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Еще по теме:
«Верона» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025
«Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025
«Удинезе» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2025
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»
10:25
Божович оценил шансы Станковича сделать «Спартак» чемпионом
09:56
1
«Реал» готов осуществить первый трансфер в начале июня
09:33
Аршавин заявил о везении ЦСКА в матче со «Спартаком»
08:56
6
Радимов определил ключевой матч для «Краснодара» в конце сезона
08:46
2
Рекорд Энрике в РПЛ, Барко подал в суд, комплимент Мостовому от Карпина и другие новости
01:23
1
Титов назвал футболиста «Спартака», чей менталитет изменил Станкович
00:42
9
«Барселона» узнала цену на защитника «Байера»
00:34
2
Федотов проанализировал судейство в матче «Динамо» – «Зенит»
00:16
2
Анчелотти дал окончательный ответ сборной Бразилии
Вчера, 23:58
2
Все новости
Все новости
Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A
09:21
Серия A. «Ювентус» дома победил «Монцу»
27 апреля
Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул
27 апреля
2
Серия A. «Милан» победил «Венецию» в гостях
27 апреля
Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»
24 апреля
14
Серия А. «Ювентус» проиграл «Парме» (0:1) и остался вне зоны ЛЧ
23 апреля
Стал известен итальянский клуб, претендующий на Томаса Мюллера
22 апреля
Три матча Серии А перенесут из-за похорон Папы Римского
22 апреля
1
«Интер» договорился с Луисом Энрике, за трансфер вингера запросили 30-35 млн евро
22 апреля
2
«Ювентус» может совершить обмен игроками с клубом АПЛ
21 апреля
Перенос матчей Серии A из-за смерти Папы Римского спровоцировал скандал
21 апреля
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
21 апреля
2
Серия А. «Милан» дома проиграл «Аталанте» (0:1)
20 апреля
Серия A. «Интер» проиграл в гостях «Болонье» (0:1), у миланцев и «Наполи» равенство по очкам
20 апреля
1
Серия A. «Наполи» в гостях выиграл у «Монцы» (1:0)
19 апреля
В «Роме» разочарованы украинским форвардом
19 апреля
3
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
19 апреля
В Италии раскрыли пять трансферных целей «Ювентуса»
17 апреля
36-летний Мхитарян допустил завершение карьеры в конце сезона
15 апреля
2
Серия А. «Наполи» разгромил «Эмполи» (3:0), Лукаку поучаствовал во всех голах
14 апреля
1
Серия A. «Интер» дома победил «Кальяри» (3:1)
12 апреля
Меньяна унесли на носилках – вратарь врезался в партнера по «Милану»
12 апреля
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (4:0), но остался на 9-м месте
11 апреля
Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках
11 апреля
5
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
10 апреля
1
«Ювентус» ведет переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед»
10 апреля
1
Манчини назвал команду, работу с которой он считает лучшим опытом в карьере
10 апреля
1
Шомуродову снизят зарплату в «Роме»
9 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 