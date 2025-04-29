Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A

«Монца» потеряла шансы сохранить место в Серии A по итогам 34-го тура.
Команда находится на последнем 20-м месте с 15 очками. Математически она еще может догнать «Лечче», который занимает 17-ю строчку турнирной таблицы с 27 баллами, но не сможет занять эту позицию по результатам личных встреч.
- «Монца» выступала в Серии A три года с сезона-2022/23. До этого она не никогда не играла на высшем уровне.
- Лучшим ее результатом было 11-е место в дебютном сезоне.
- Клубом владеет семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Источник: «Бомбардир»