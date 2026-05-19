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  • «Монца» – «Юве Стабиа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

«Монца» – «Юве Стабиа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

19 мая, 20:50
Монца
19.05.2026, вторник, 21:00
Италия. Серия В, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Юве Стабиа
85' П. Кутроне 90+6' П. Кутроне
90' Р. Бурнете
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
1
Демба Тиам
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
24
Adam Bakoune
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
7
Маттео Пессина
(К) АП
47
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Юве Стабиа
1
Alessandro Confente
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
6
Marco Bellich
(К) ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
98
Nicola Mosti
ЦП
55
Giuseppe Leone
ЦП
29
Omar Correia
ЦП
37
Fabio Maistro
ЦП
90
A. Okoro
ЦФ
77
Alessio Cacciamani
ЦФ
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
13
Лука Раванелли
ЦЗ
27
Samuele Capolupo
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Юве Стабиа
23
Пьетро Боер
ВР
2
Manuel Ricciardi
ЦЗ
21
Sheriff Kassama
ЦЗ
13
Marco Varnier
ЦЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
27
Leonardo Candellone
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Тиам
15
Делли Карри
2
Карбони
24
27
Ацци
21
Коломбо
19
Биринделли
28
Колпани
7
Пессина
37
Петанья
47
Мота
4-4-2
1
24
Кариссони
15
Далле Мура
6
55
55
29
37
98
77
90
27
Ацци
13
Раванелли
13
Раванелли
27
Ацци
15
Делли Карри
3
3
15
Делли Карри
28
Колпани
23
Эрнани
23
Эрнани
28
Колпани
47
Мота
9
Альварес
9
Альварес
47
Мота
37
Петанья
10
Кутроне
10
Кутроне
37
Петанья
55
2
2
55
37
18
Дзероли
18
Дзероли
37
15
Далле Мура
99
Габриеллони
99
Габриеллони
15
Далле Мура
24
Кариссони
10
10
24
Кариссони
98
9
Бурнете
9
Бурнете
98
Остались в запасе
Монца
Юве Стабиа
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
27
Samuele Capolupo
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
23
Пьетро Боер
ВР
21
Sheriff Kassama
ЦЗ
13
Marco Varnier
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
27
Leonardo Candellone
ЦФ
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
27
Samuele Capolupo
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
21
Sheriff Kassama
ЦЗ
13
Marco Varnier
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
27
Leonardo Candellone
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Монца - Юве Стабиа
3
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
0
Количество передач
446
552
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Юве Стабиа», матч за выход в Серию А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Лечче»

«Монца» – «Юве Стабиа: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия В Юве Стабиа Монца
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