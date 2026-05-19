19.05.2026, вторник, 21:00
Италия. Серия В, 1/2 финала
Италия. Серия В, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
3-3-1-1-2
1
Тиам
15
Делли Карри
2
Карбони
24
27
Ацци
21
Коломбо
19
Биринделли
28
Колпани
7
Пессина
37
Петанья
47
Мота
4-4-2
1
24
Кариссони
15
Далле Мура
6
55
55
29
37
98
77
90
27
Ацци
13
Раванелли
13
Раванелли
27
Ацци
15
Делли Карри
3
3
15
Делли Карри
28
Колпани
23
Эрнани
23
Эрнани
28
Колпани
47
Мота
9
Альварес
9
Альварес
47
Мота
37
Петанья
10
Кутроне
10
Кутроне
37
Петанья
55
2
2
55
37
18
Дзероли
18
Дзероли
37
15
Далле Мура
99
Габриеллони
99
Габриеллони
15
Далле Мура
24
Кариссони
10
10
24
Кариссони
98
9
Бурнете
9
Бурнете
98
Остались в запасе
Монца
Юве Стабиа
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
27
Samuele Capolupo
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
23
Пьетро Боер
ВР
21
Sheriff Kassama
ЦЗ
13
Marco Varnier
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
27
Leonardo Candellone
ЦФ
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
27
Samuele Capolupo
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
21
Sheriff Kassama
ЦЗ
13
Marco Varnier
ЦЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
28
Эмануэле Торрази
ЦП
16
Маттиа Маннини
ЦП
27
Leonardo Candellone
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Монца - Юве Стабиа
3
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
0
Количество передач
446
552
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Юве Стабиа», матч за выход в Серию А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»