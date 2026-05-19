Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Юве Стабиа», матч за выход в Серию А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Лечче»