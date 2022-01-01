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Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Состав
€ 51 млн
Монца - состав команды
Монца
Серия А 2026/2027
Стадион:
У-Пауэр
Сайт:
http://www.acmonzabrianza.it
Тренер:
Паоло Бьянко
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Тиам Демба
Вра
28
€ 2 млн
43
Aljaz Strajnar
Вра
-
1
Noel Tornqvist
Вра
-
2
Гогличидзе Саба
Защ
22
€ 3.5 млн
44
Карбони Андреа
Защ
25
€ 3 млн
60
Куадио Эдди
Защ
20
€ 2.5 млн
19
Биринделли Самуэле
Защ
27
€ 2.5 млн
7
Мангаш Рикарду
Защ
28
€ 2 млн
6
Антов Валентин
Защ
25
€ 1.5 млн
3
Lorenzo Lucchesi
Защ
-
5
Yvan Maye
Защ
-
46
Jay Robinson
Защ
-
14
Акинсанмиро Эбенезер
Пол
21
€ 7 млн
90
Фолоруншо Майкл
Пол
28
€ 5 млн
7
Пессина Маттео
Пол
29
€ 5 млн
28
Колпани Андреа
Пол
27
€ 4 млн
8
Manga Foe Ondoa
Пол
-
22
Exequiel Zeballos
Пол
-
10
Кутроне Патрик
Нап
28
€ 4 млн
47
Мота Дани
Нап
28
€ 2.8 млн
26
Чиурриа Патрик
Нап
31
€ 1 млн
11
Форсон Омари
Нап
22
€ 1 млн
17
Кейта Бальде
Нап
31
€ 0.8 млн
22
Solomon Loubao
Нап
-
9
Gustavo Varela
Нап
-
46
Робинсон Джей
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 8
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