Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Салернитана
|3:0
|Монца
|23 тур
|18 февраля, суббота
|20:00
|Монца
|0:1
|Милан
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Болонья
|0:1
|Монца
|21 тур
|6 февраля, понедельник
|22:45
|Монца
|2:2
|Сампдория
|20 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Ювентус
|0:2
|Монца
|19 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Монца
|1:1
|Сассуоло
|18 тур
|14 января, суббота
|17:00
|Кремонезе
|2:3
|Монца
|17 тур
|7 января, суббота
|22:45
|Монца
|2:2
|Интер
|16 тур
|4 января, среда
|20:30
|Фиорентина
|1:1
|Монца
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Монца
|3:0
|Салернитана
|14 тур
|10 ноября, четверг
|22:45
|Лацио
|1:0
|Монца
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Монца
|2:0
|Верона
|12 тур
|31 октября, понедельник
|22:45
|Монца
|1:2
|Болонья
|11 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Милан
|4:1
|Монца
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:00
|Эмполи
|1:0
|Монца
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Монца
|2:0
|Специя
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Сампдория
|0:3
|Монца
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Монца
|1:0
|Ювентус
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Лечче
|1:1
|Монца
|5 тур
|5 сентября, понедельник
|19:30
|Монца
|0:2
|Аталанта
|4 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Рома
|3:0
|Монца
|3 тур
|26 августа, пятница
|19:30
|Монца
|1:2
|Удинезе
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|19:30
|Наполи
|4:0
|Монца
|1 тур
|13 августа, суббота
|21:45
|Монца
|1:2
|Торино