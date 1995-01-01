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    Монца - результаты

    Город Монца
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acmonzabrianza.it
    Стадион Бриантео
    Тренер Раффаэле Палладино
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Салернитана 3:0 Монца
    23 тур
    		18 февраля, суббота 20:00 Монца 0:1 Милан
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Монца
    21 тур
    		6 февраля, понедельник 22:45 Монца 2:2 Сампдория
    20 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Ювентус 0:2 Монца
    19 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Монца 1:1 Сассуоло
    18 тур
    		14 января, суббота 17:00 Кремонезе 2:3 Монца
    17 тур
    		7 января, суббота 22:45 Монца 2:2 Интер
    16 тур
    		4 января, среда 20:30 Фиорентина 1:1 Монца
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Монца 3:0 Салернитана
    14 тур
    		10 ноября, четверг 22:45 Лацио 1:0 Монца
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Монца 2:0 Верона
    12 тур
    		31 октября, понедельник 22:45 Монца 1:2 Болонья
    11 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Милан 4:1 Монца
    10 тур
    		15 октября, суббота 16:00 Эмполи 1:0 Монца
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Монца 2:0 Специя
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Сампдория 0:3 Монца
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Монца 1:0 Ювентус
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Лечче 1:1 Монца
    5 тур
    		5 сентября, понедельник 19:30 Монца 0:2 Аталанта
    4 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Рома 3:0 Монца
    3 тур
    		26 августа, пятница 19:30 Монца 1:2 Удинезе
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 19:30 Наполи 4:0 Монца
    1 тур
    		13 августа, суббота 21:45 Монца 1:2 Торино
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