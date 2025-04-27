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  • «Ювентус» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Ювентус» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 17:50
Ювентус
27.04.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Монца
11' Н. Гонсалес 33' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
(К) ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
6
Келли
15
Калюлю
12
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
4-3-1-2
80
Турати
19
Биринделли
5
Калдирола
2
Карбони
77
Кирьякопулос
8
Кастровилли
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
13
Перейра
10
Капрари
47
Мота
19
Тюрам
37
Савона
37
Савона
19
Тюрам
20
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
20
Камбьясо
8
Кастровилли
8
Сенси
8
Сенси
8
Кастровилли
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
11
Акпа Акпро
11
Форсон
11
Форсон
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
26
Чиурриа
26
Чиурриа
42
Бьянко
19
Биринделли
37
Петанья
37
Петанья
19
Биринделли
Остались в запасе
Ювентус
Монца
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Ювентус - Монца
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
17
5
Офсайды
0
1
Количество передач
314
557
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Монцы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монца»

«Ювентус» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Ювентус
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