27.04.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
6
Келли
15
Калюлю
12
Вейга
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
4-3-1-2
80
Турати
19
Биринделли
5
Калдирола
2
Карбони
77
Кирьякопулос
8
Кастровилли
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
13
Перейра
10
Капрари
47
Мота
19
Тюрам
37
Савона
37
Савона
19
Тюрам
20
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
20
Камбьясо
8
Кастровилли
8
Сенси
8
Сенси
8
Кастровилли
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
11
Акпа Акпро
11
Форсон
11
Форсон
11
Акпа Акпро
42
Бьянко
26
Чиурриа
26
Чиурриа
42
Бьянко
19
Биринделли
37
Петанья
37
Петанья
19
Биринделли
Остались в запасе
Ювентус
Монца
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Ювентус - Монца
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
17
5
Офсайды
0
1
Количество передач
314
557
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Монцы», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»