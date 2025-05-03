4 мая на стадионе U-Power Stadium «Монца» примет «Аталанту» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Обе команды подходят к игре в разном настроении: «Монца» отчаянно борется за выживание, а «Аталанта» сохраняет шансы на прямую путевку в Лигу чемпионов. Этот матч станет проверкой прочности обороны хозяев и атакующего потенциала гостей, которые уверенно идут в верхней части таблицы.

«Монца»

«Монца» продолжает серию неудач в Серии А: команда проиграла 5 последних матчей, а в 9 последних турах неизменно пропускала. После 34 туров «Монца» остается на последнем месте с 15 очками, что ставит клуб на грань вылета. Несмотря на спад, команда находит силы для забитых мячей – в 3 последних матчах она отличалась хотя бы раз. Лидер атак – Дани Мота с 5 голами за сезон, но помощь партнеров в атаке минимальна. В последних 5 матчах «Монца» забила всего один мяч, пропустив 10. Защита остается самой слабой стороной команды: в среднем 2 пропущенных за игру.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к игре с серией из трех матчей без поражений. Команда уверенно держится в тройке лидеров с 65 очками и демонстрирует стабильность как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Аталанта» забила 4 и пропустила 3, а лидер нападения Матео Ретеги продолжает набирать очки для команды, забив 27 мячей за сезон. В гостях команда проиграла всего 1 матч из последних 10 в Серии А, что подчеркивает силу коллектива на выезде.

Факты о командах

«Монца»

Проиграла 5 последних матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

В среднем 0.20 забитого и 2.00 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

«Аталанта»

Не проигрывает в 9 из 10 последних гостевых матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

В среднем 1.60 забитого и 0.60 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (6) 3 Забитых мячей 18 0.5 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Италия. Серия А, 35 тур Монца 0 : 4 Аталанта Италия. Серия А, 10 тур Аталанта 2 : 0 Монца Италия. Серия А, 33 тур Монца 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 3 тур Аталанта 3 : 0 Монца Италия. Серия А, 38 тур Аталанта 5 : 2 Монца Италия. Серия А, 5 тур Монца 0 : 2 Аталанта

Прогноз на матч «Монца» – «Аталанта»

С учетом статистики и текущей формы команд, «Аталанта» выглядит явным фаворитом. Гости демонстрируют надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Монца» продолжает испытывать серьезные проблемы в защите и редко забивает. «Аталанта» умеет закрывать такие матчи, контролируя ход игры и доводя дело до победы с минимальными усилиями. При этом «Монца», скорее всего, сумеет создать хотя бы один шанс, учитывая результативность в последних встречах. Ожидается, что гости возьмут три очка с уверенным, но не крупным счетом.

Рекомендованные ставки: