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Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Аталанта»: Серия А, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:30
Монца - Аталанта
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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7.0
Точный счет 0:2 в пользу «Аталанта»
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4 мая на стадионе U-Power Stadium «Монца» примет «Аталанту» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Обе команды подходят к игре в разном настроении: «Монца» отчаянно борется за выживание, а «Аталанта» сохраняет шансы на прямую путевку в Лигу чемпионов. Этот матч станет проверкой прочности обороны хозяев и атакующего потенциала гостей, которые уверенно идут в верхней части таблицы.

«Монца»

«Монца» продолжает серию неудач в Серии А: команда проиграла 5 последних матчей, а в 9 последних турах неизменно пропускала. После 34 туров «Монца» остается на последнем месте с 15 очками, что ставит клуб на грань вылета. Несмотря на спад, команда находит силы для забитых мячей – в 3 последних матчах она отличалась хотя бы раз. Лидер атак – Дани Мота с 5 голами за сезон, но помощь партнеров в атаке минимальна. В последних 5 матчах «Монца» забила всего один мяч, пропустив 10. Защита остается самой слабой стороной команды: в среднем 2 пропущенных за игру.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к игре с серией из трех матчей без поражений. Команда уверенно держится в тройке лидеров с 65 очками и демонстрирует стабильность как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах «Аталанта» забила 4 и пропустила 3, а лидер нападения Матео Ретеги продолжает набирать очки для команды, забив 27 мячей за сезон. В гостях команда проиграла всего 1 матч из последних 10 в Серии А, что подчеркивает силу коллектива на выезде.

Факты о командах

«Монца»

  • Проиграла 5 последних матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • В среднем 0.20 забитого и 2.00 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 9 из 10 последних гостевых матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.60 забитого и 0.60 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
3
Забитых мячей
18
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Италия. Серия А, 35 тур
Монца
0 : 4
04.05.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 0
30.10.2024
Монца
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
3 : 0
02.09.2023
Монца
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
5 : 2
04.06.2023
Монца
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
0 : 2
05.09.2022
Аталанта
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Прогноз на матч «Монца» – «Аталанта»

С учетом статистики и текущей формы команд, «Аталанта» выглядит явным фаворитом. Гости демонстрируют надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Монца» продолжает испытывать серьезные проблемы в защите и редко забивает. «Аталанта» умеет закрывать такие матчи, контролируя ход игры и доводя дело до победы с минимальными усилиями. При этом «Монца», скорее всего, сумеет создать хотя бы один шанс, учитывая результативность в последних встречах. Ожидается, что гости возьмут три очка с уверенным, но не крупным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:2 в пользу «Аталанта» за коэффициент 7.00
  • Индивидуальный тотал «Аталанта» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

7.0
Точный счет 0:2 в пользу «Аталанта»
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Аталанта Монца
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