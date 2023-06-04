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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Монца
Аталанта - Монца: обзор матча 04 июня 2023
Аталанта
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 2
Завершен
Монца
12'
Т. Коопмейнерс
45+1'
Т. Коопмейнерс
74'
Р. Хойлунд
79'
Т. Коопмейнерс
90+2'
Л. Муриэль
51'
А. Колпани
81'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Монца
ГОЛ! 5:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Лукман
90'
+2
Замена
Ф. Росси
️️️️
М. Спортиелло
88'
Замена
Т. Де Нипоти
️️️️
Эдерсон
88'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Хойлунд
83'
83'
Замена
В. Антов
️️️️
П. Чиурриа
82'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Д. Капрари
81'
ГОЛ! 4:2!
А. Петанья
Пас отдал
Н. Ровелла
ГОЛ! 4:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Меле
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
74'
70'
Красная карточка
Марлон
69'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
69'
Замена
Марлон
️️️️
А. Иццо
Желтая карточка
Р. Толой
64'
63'
Желтая карточка
А. Иццо
62'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мота
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Пашалич
60'
Замена
К. Околи
️️️️
Д. Скальвини
60'
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Колпани
Пас отдал
Д. Мота
ГОЛ! 2:0!
Т. Коопмейнерс
45'
+1
33'
Желтая карточка
Н. Ровелла
ГОЛ! 1:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Меле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
51
Iacopo Regonesi
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Марко Палестра
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
21
Меле
8
Коопмейнерс
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Иццо
4
Мари
30
Аугусто
6
Ровелла
28
Колпани
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
57
Спортиелло
31
Росси
31
Росси
57
Спортиелло
42
Скальвини
5
Околи
5
Околи
42
Скальвини
13
Эдерсон
29
Де Нипоти
29
Де Нипоти
13
Эдерсон
19
Хойлунд
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Хойлунд
4
Иццо
4
Марлон
4
Марлон
4
Иццо
26
Чиурриа
60
Антов
60
Антов
26
Чиурриа
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
10
Капрари
16
Мачин
16
Мачин
10
Капрари
46
Мота
37
Петанья
37
Петанья
46
Мота
Остались в запасе
Аталанта
Монца
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
51
Iacopo Regonesi
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
2
Марко Палестра
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
51
Iacopo Regonesi
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
2
Марко Палестра
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Монца
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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