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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Монца
Аталанта - Монца: обзор матча 02 сентября 2023
Аталанта
02.09.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Монца
34'
Эдерсон
42'
Д. Скамакка
62'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Монца
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
С. Колашинац
89'
84'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
А. Лукман
️️️️
Ш. Де Кетеларе
81'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Скамакка
81'
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Руджери
75'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Д. Дзаппакоста
75'
75'
Замена
Х. Мачин
️️️️
А. Колпани
66'
Замена
В. Бондо
️️️️
Р. Гальярдини
66'
Замена
А. Карбони
️️️️
П. Мари
ГОЛ! 3:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
62'
60'
Замена
С. Виньято
️️️️
Д. Капрари
60'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
Д. Мота
59'
Желтая карточка
П. Мари
44'
Желтая карточка
М. Пессина
ГОЛ! 2:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. Руджери
42'
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Монца
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
13
Руджери
42
Скальвини
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
19
Биринделли
4
Мари
4
Иццо
5
Калдирола
21
Гальярдини
28
Колпани
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
17
Де Кетеларе
11
Лукман
11
Лукман
17
Де Кетеларе
13
Руджери
5
Баккер
5
Баккер
13
Руджери
23
Колашинац
19
Паломино
19
Паломино
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
3
Хольм
3
Хольм
77
Дзаппакоста
9
Скамакка
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Скамакка
4
Мари
44
Карбони
44
Карбони
4
Мари
28
Колпани
16
Мачин
16
Мачин
28
Колпани
21
Гальярдини
38
Бондо
38
Бондо
21
Гальярдини
10
Капрари
19
Виньято
19
Виньято
10
Капрари
46
Мота
29
Коломбо
29
Коломбо
46
Мота
Остались в запасе
Аталанта
Монца
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Монца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
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