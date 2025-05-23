В завершающем туре чемпионата Италии «Милан» примет на «Сан-Сиро» аутсайдера турнира – «Монцу». Для хозяев матч – возможность красиво закончить сезон перед своими болельщиками, в то время как гости уже выбыли из элиты. Несмотря на разочаровывающий итог для обеих команд, «Милан» продолжает играть результативно и способен устроить голевое шоу в заключительном туре. «Монца», в свою очередь, пропускает практически в каждом матче, и вряд ли сможет сдержать атаку хозяев.

«Милан»

После 37 туров «россонери» набрали 60 очков и занимают девятое место. Команда пропускает в последних четырeх матчах, но и забивает стабильно – восемь голов за пять игр (в среднем 1.60). Пулишич остаeтся главным креативным активом с 17 голами. Несмотря на неудачу в Кубке и поражение от «Ромы» (1:3) в прошлом туре, «Милан» в домашних матчах сохраняет высокий уровень игры и эффективно пользуется ошибками обороны соперников. Завершающий матч сезона – шанс порадовать трибуны и реабилитироваться за скомканную концовку.

«Монца»

Команда проводит слабейший сезон с момента выхода в Серию А. После 37 туров – 18 очков и последнее, 20-е место. За пять последних матчей – 3 забитых и 11 пропущенных мячей (в среднем 2.20 за игру). «Монца» проиграла три домашних матча подряд и показывает нестабильную игру даже против таких же аутсайдеров. Дани Мота – лучший бомбардир, но его 5 голов за 34 матча не спасают от системных проблем. Оборона команды разрушена, а мотивация – на нуле. Это делает еe удобным соперником в заключительном туре.

Факты о командах:

«Милан»

Забивает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 8 голов (1.60), 6 пропущено (1.20)

Пропускает в 3 последних матчах

«Монца**

Пропускает в 12 матчах подряд

В последних 5 играх: 3 гола (0.60), 11 пропущено (2.20)

Имеет худшую оборону в лиге в последних турах

Личные встречи 83% (5) 0% (0) 17% (1) 13 Забитых мячей 5 2.17 В среднем за матч 0.83 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Италия. Серия А, 11 тур Монца 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 25 тур Монца 4 : 2 Милан Италия. Серия А, 16 тур Милан 3 : 0 Монца Италия. Серия А, 23 тур Монца 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 11 тур Милан 4 : 1 Монца Товарищеские матчи, Монца 0 : 2 Милан

Прогноз на матч «Милан» – «Монца»

«Милан» должен уверенно побеждать в этом матче. Разница в классе, мотивации и форме очевидна. Хозяева продолжат атаковать с первых минут, а «Монца», скорее всего, снова провалится в обороне. При этом слабость «Милана» в защите может привести к одному голу от гостей. Итоговый сценарий – комфортная победа хозяев с пропущенным мячом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Милана»

Рекомендованные ставки: