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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Милан
Монца - Милан: обзор матча 18 февраля 2023
Монца
18.02.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Милан
31'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Милан
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Мота
83'
83'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
79'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Ровелла
70'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Марлон
70'
69'
Желтая карточка
М. Тиав
64'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Ориги
64'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
64'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Х. Мачин
63'
Желтая карточка
Н. Ровелла
62'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
С. Биринделли
59'
Замена
Х. Мачин
️️️️
А. Петанья
59'
Желтая карточка
С. Биринделли
54'
34'
Желтая карточка
Р. Крунич
31'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
Марлон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-1-2-3
20
Ди Грегорио
4
Марлон
4
Мари
4
Иццо
19
Биринделли
6
Ровелла
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
46
Мота
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
27
Ориги
46
Мота
10
Валоти
10
Валоти
46
Мота
37
Петанья
16
Мачин
16
Мачин
37
Петанья
6
Ровелла
8
Сенси
8
Сенси
6
Ровелла
4
Марлон
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
4
Марлон
19
Биринделли
29
Карбони
29
Карбони
19
Биринделли
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
27
Ориги
9
Жиру
9
Жиру
27
Ориги
Остались в запасе
Монца
Милан
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Монца - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
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