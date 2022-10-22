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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Монца
Милан - Монца: обзор матча 22 октября 2022
Милан
22.10.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Монца
16'
Б. Диас
41'
Б. Диас
65'
Д. Ориги
84'
Р. Леау
70'
Ф. Раноккья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Монца
ГОЛ! 4:1!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Эрнандес
84'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Д. Ориги
78'
72'
Желтая карточка
В. Бондо
70'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Раноккья
66'
Замена
В. Бондо
️️️️
С. Сенси
66'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 3:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Ж. Мессьяс
65'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
60'
Замена
М. Габбиа
️️️️
С. Кьер
60'
54'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мота
54'
Замена
А. Карбони
️️️️
Л. Калдирола
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
53'
46'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
А. Барберис
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Дест
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Диас
Пас отдал
Д. Ориги
41'
Желтая карточка
Д. Ориги
31'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
Ч. Тэтэрушану
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
8
Дест
4
Побега
10
Беннасер
9
Ребич
21
Диас
10
Мессьяс
27
Ориги
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
4
Мари
5
Калдирола
60
Антов
30
Аугусто
51
Барберис
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
8
Дест
15
Калюлю
15
Калюлю
8
Дест
24
Кьер
46
Габбиа
46
Габбиа
24
Кьер
27
Ориги
40
Вранкс
40
Вранкс
27
Ориги
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
5
Калдирола
44
Карбони
44
Карбони
5
Калдирола
8
Сенси
38
Бондо
38
Бондо
8
Сенси
51
Барберис
10
Раноккья
10
Раноккья
51
Барберис
46
Мота
37
Петанья
37
Петанья
46
Мота
10
Капрари
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
10
Капрари
Остались в запасе
Милан
Монца
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Милан - Монца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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