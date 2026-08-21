Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интер» – «Монца»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

21 августа 2026 9:02
Интер - Монца
22 авг. 2026, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Интера» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура Серии А между миланским «Интером» и «Монцей» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Сан-Сиро». Хозяева подходят к старту сезона в потрясающей форме – команда не проигрывает в семнадцати последних матчах и забивает в каждой из них. Гости, напротив, имеют более скромные показатели, но в предсезонных играх демонстрируют высокую результативность. При этом «Интер» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – четыре победы при двух ничьих и одном поражении. Сможет ли «Монца» навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева начнут чемпионат с уверенной победы?

Кто победит в матче

«Интер» выглядит абсолютным фаворитом благодаря феноменальной серии без поражений – семнадцать матчей подряд. В атаке команда стабильна: она забивает в семнадцати последних встречах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. Оборона действует надежно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять матчей, хотя в шести из восьми последних игр «Интер» пропускал, что дает «Монце» шанс на гол. В очных матчах с «Монцей» «Интер» не проигрывает в пяти последних встречах и забивает в каждой из них. Предсезонная подготовка подтверждает готовность: победа над «Бетисом» (1:0), поражение от «Ювентуса» (1:2), ничьи с «Миланом» и «Манчестер Сити» (с победой по пенальти). Домашний стадион и подавляющее преимущество в классе делают победу хозяев практически неизбежной.

«Монца» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах, в среднем принося 2,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Интером» «Монца» также забивает в четырех последних встречах, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако оборона гостей выглядит уязвимой – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять матчей, что против атакующего «Интера» может стать критическим. В предсезонных матчах «Монца» разгромила «Авеллино» (3:0), сыграла вничью с «Падовой» (3:3) и обыграла «Милан-2» (4:2), но уступила «Арису» (1:3) и «Галатасараю» (0:2). Гостям будет сложно устоять на «Сан-Сиро», несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Интер» является безоговорочным фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии, стабильной атаке и надежной обороне. «Монца» способна забить, но еe защита вряд ли выдержит давление хозяев на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Интера» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Интер» имеет перевес: четыре победы при двух ничьих и одном поражении. При этом «Интер» не проигрывает в пяти последних очных матчах и забивает в каждом из них, а «Монца» отвечает голом в четырех последних встречах. Текущая форма «Интера» – семнадцать матчей без поражений, у «Монцы» – нестабильность в предсезонке. Разница в классе и домашний фактор делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 4 (57%)
Ничьих - 2 (29%)
Побед - 1 (14%)
17
Забитых мячей
8
2.43
В среднем за матч
1.14
5:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
2 : 2
07.01.2023
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
3 : 2
08.03.2025
Монца
Италия. Серия А, 4 тур
Монца
1 : 1
15.09.2024
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
19.08.2023
Монца
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 1
15.04.2023
Монца
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
2 : 2
07.01.2023
Интер
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
24
Adam Bakoune
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
(К) ПЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
9
Gustavo Varela
ЦФ
80
Mathis Mout
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
46
Leonardo Bovio
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
5
Александар Станкович
ОП
8
Петар Сучич
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
52
J. Iddrissou
ЦФ
Монца
43
Aljaz Strajnar
ВР
46
Jay Robinson
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
25
Николас Галацци
АП
11
Омари Форсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
22
Solomon Loubao
ЦФ
4-4-2
1
Мартинес
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
17
Диуф
20
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
3-2-2-2
1
Пицциньякко
2
Карбони
24
3
19
Биринделли
7
Мангаш
8
28
Колпани
80
9
7
Зелински
5
Станкович
5
Станкович
7
Зелински
17
Диуф
11
Энрике
11
Энрике
17
Диуф
25
Аканджи
6
Стоунз
6
Стоунз
25
Аканджи
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
9
46
46
9
3
15
Делли Карри
15
Делли Карри
3
80
25
Галацци
25
Галацци
80
28
Колпани
11
Форсон
11
Форсон
28
Колпани
24
10
Кутроне
10
Кутроне
24
Остались в запасе
Интер
Монца
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
46
Leonardo Bovio
ЦЗ
52
J. Iddrissou
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
43
Aljaz Strajnar
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
22
Solomon Loubao
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
46
Leonardo Bovio
ЦЗ
52
J. Iddrissou
ЦФ
Остались в запасе
43
Aljaz Strajnar
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
22
Solomon Loubao
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Бьянко
Интер
Точно не сыграют
Генрих Мхитарян
ЦП
Джед Спенс
ПЗ
Matteo Spinaccè
ЦФ
Монца
Точно не сыграют
Дани Мота
ЦФ
Маттео Пессина
АП
Эбенезер Акинсанмиро
АП
Леонардо Коломбо
ОП
Idrissa Toure
ЦФ
Патрик Чиурриа
ПВ
Демба Тиам
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интера» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, длительная беспроигрышная серия и класс хозяев не оставляют сомнений в исходе. «Монца» может забить, но еe оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Интера» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Интером» и «Монцей» состоится 22 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».

«Интер» – «Монца»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Интера» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Монца Интер
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+