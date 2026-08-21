Матч 1 тура Серии А между миланским «Интером» и «Монцей» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Сан-Сиро». Хозяева подходят к старту сезона в потрясающей форме – команда не проигрывает в семнадцати последних матчах и забивает в каждой из них. Гости, напротив, имеют более скромные показатели, но в предсезонных играх демонстрируют высокую результативность. При этом «Интер» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – четыре победы при двух ничьих и одном поражении. Сможет ли «Монца» навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева начнут чемпионат с уверенной победы?

Кто победит в матче

«Интер» выглядит абсолютным фаворитом благодаря феноменальной серии без поражений – семнадцать матчей подряд. В атаке команда стабильна: она забивает в семнадцати последних встречах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. Оборона действует надежно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять матчей, хотя в шести из восьми последних игр «Интер» пропускал, что дает «Монце» шанс на гол. В очных матчах с «Монцей» «Интер» не проигрывает в пяти последних встречах и забивает в каждой из них. Предсезонная подготовка подтверждает готовность: победа над «Бетисом» (1:0), поражение от «Ювентуса» (1:2), ничьи с «Миланом» и «Манчестер Сити» (с победой по пенальти). Домашний стадион и подавляющее преимущество в классе делают победу хозяев практически неизбежной.

«Монца» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах, в среднем принося 2,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Интером» «Монца» также забивает в четырех последних встречах, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако оборона гостей выглядит уязвимой – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять матчей, что против атакующего «Интера» может стать критическим. В предсезонных матчах «Монца» разгромила «Авеллино» (3:0), сыграла вничью с «Падовой» (3:3) и обыграла «Милан-2» (4:2), но уступила «Арису» (1:3) и «Галатасараю» (0:2). Гостям будет сложно устоять на «Сан-Сиро», несмотря на их умение забивать.

Итоговый вывод: «Интер» является безоговорочным фаворитом благодаря длительной беспроигрышной серии, стабильной атаке и надежной обороне. «Монца» способна забить, но еe защита вряд ли выдержит давление хозяев на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Интера» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Интер» имеет перевес: четыре победы при двух ничьих и одном поражении. При этом «Интер» не проигрывает в пяти последних очных матчах и забивает в каждом из них, а «Монца» отвечает голом в четырех последних встречах. Текущая форма «Интера» – семнадцать матчей без поражений, у «Монцы» – нестабильность в предсезонке. Разница в классе и домашний фактор делают победу хозяев наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Интера» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, длительная беспроигрышная серия и класс хозяев не оставляют сомнений в исходе. «Монца» может забить, но еe оборона слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Интера» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Интером» и «Монцей» состоится 22 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».