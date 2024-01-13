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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Интер
Монца - Интер: обзор матча 13 января 2024
Монца
13.01.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 5
Завершен
Интер
69'
М. Пессина (П)
12'
Х. Чалханоглу (П)
14'
Л. Мартинес
60'
Х. Чалханоглу
84'
Л. Мартинес (П)
88'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Интер
88'
ГОЛ! 1:5!
М. Тюрам
Пас отдал
Г. Мхитарян
84'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Мартинес
81'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Б. Павар
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пессина
80'
77'
Желтая карточка
Б. Павар
72'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
72'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
Замена
П. Мари
️️️️
Д. Д'Амброзио
71'
Желтая карточка
С. Биринделли
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Пессина
69'
62'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
62'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
60'
ГОЛ! 0:3!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
М. Тюрам
58'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Перейра
58'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
В. Бондо
46'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
П. Чиурриа
46'
14'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Димарко
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
А. Колпани
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
21
Валентин Карбони
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
2-3-3-2
22
Соррентино
5
Калдирола
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
38
Бондо
28
Колпани
32
Пессина
21
Карбони
13
Перейра
46
Мота
26
Чиурриа
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
26
Чиурриа
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
26
Чиурриа
33
Д'Амброзио
4
Мари
4
Мари
33
Д'Амброзио
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
32
Пессина
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Пессина
38
Бондо
29
Коломбо
29
Коломбо
38
Бондо
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
31
Биссек
31
Биссек
28
Павар
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
Остались в запасе
Монца
Интер
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
19
Самуэле Виньято
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Монца - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
12
Офсайды
3
2
Количество передач
533
391
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.99
4.54
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
У-Пауэр
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