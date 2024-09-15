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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Интер
Монца - Интер: обзор матча 15 сентября 2024
Монца
15.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Интер
81'
Д. Мота
88'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Интер
90'
+5
Желтая карточка
Б. Павар
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дюмфрис
Желтая карточка
Д. Мота
85'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мота
Пас отдал
А. Иццо
81'
74'
Замена
Х. Корреа
️️️️
К. Асллани
74'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
Замена
А. Бьянко
️️️️
Д. Мальдини
72'
62'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Замена
Д. Мота
️️️️
Д. Капрари
62'
56'
Замена
М. Тареми
️️️️
Л. Мартинес
56'
Замена
П. Зелински
️️️️
Г. Мхитарян
56'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-1-3-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Мари
44
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
32
Пессина
70
Мальдини
13
Перейра
10
Капрари
11
Джурич
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Павар
30
Аугусто
6
де Врей
36
Дармиан
8
Асллани
32
Димарко
16
Фраттези
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
70
Мальдини
42
Бьянко
42
Бьянко
70
Мальдини
10
Капрари
46
Мота
46
Мота
10
Капрари
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
8
Асллани
32
Корреа
32
Корреа
8
Асллани
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Монца
Интер
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Монца - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
19
Офсайды
1
2
Количество передач
399
594
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.65
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
У-Пауэр
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