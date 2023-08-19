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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Монца
Интер - Монца: обзор матча 19 августа 2023
Интер
19.08.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Монца
8'
Л. Мартинес
76'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Монца
86'
Замена
В. Карбони
️️️️
Г. Кирьякопулос
Замена
Я. Биссек
️️️️
М. Дармиан
84'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Л. Мартинес
80'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Арнаутович
76'
71'
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Д'Амброзио
71'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
67'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
67'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
67'
61'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
61'
Замена
Д. Мота
️️️️
М. Марич
41'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Желтая карточка
Л. Мартинес
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Дюмфрис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Монца
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
5
Калдирола
4
Мари
77
Кирьякопулос
28
Колпани
21
Гальярдини
26
Чиурриа
32
Пессина
24
Марич
10
Капрари
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
36
Дармиан
31
Биссек
31
Биссек
36
Дармиан
10
Мартинес
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Мартинес
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
21
Гальярдини
16
Мачин
16
Мачин
21
Гальярдини
77
Кирьякопулос
21
Карбони
21
Карбони
77
Кирьякопулос
33
Д'Амброзио
13
Перейра
13
Перейра
33
Д'Амброзио
24
Марич
46
Мота
46
Мота
24
Марич
Остались в запасе
Интер
Монца
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Монца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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