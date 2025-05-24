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  • «Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 20:35
Милан
24.05.2025, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Монца
64' М. Габбиа 74' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Лука Калдирола
(К) ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Монца
80
Стефано Турати
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
33
Бартезаги
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
20
Лофтус-Чик
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
9
Йович
79
Феликс
4-2-2-2
1
Пицциньякко
19
Биринделли
5
Калдирола
2
Карбони
77
Кирьякопулос
42
Бьянко
11
Акпа Акпро
13
Перейра
26
Чиурриа
10
Капрари
17
Кейта
11
Пулишич
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Пулишич
33
Бартезаги
20
Хименес
20
Хименес
33
Бартезаги
79
Феликс
24
Фофана
24
Фофана
79
Феликс
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
9
Йович
73
Камарда
73
Камарда
9
Йович
1
Пицциньякко
69
69
1
Пицциньякко
5
Калдирола
4
Иццо
4
Иццо
5
Калдирола
26
Чиурриа
8
Сенси
8
Сенси
26
Чиурриа
10
Капрари
8
Кастровилли
8
Кастровилли
10
Капрари
17
Кейта
37
Петанья
37
Петанья
17
Кейта
Остались в запасе
Милан
Монца
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
80
Стефано Турати
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Милан - Монца
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
9
Офсайды
0
6
Количество передач
569
450
Сейвы
2
4
Точность передач %
93
89
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Монцы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Монца»

«Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Милан
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