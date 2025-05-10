11 мая на стадионе «Фриули» состоится матч 36-го тура Серии А между «Удинезе» и «Монцей». Обе команды проводят не самый удачный сезон, однако у хозяев ситуация более стабильная. «Удинезе» борется за место в середине таблицы, в то время как «Монца» продолжает бороться за выживание, находясь на последней строчке.

«Удинезе»

«Удинезе» после 35 туров набрал 44 очка и занимает 12-е место. Команда в последних турах демонстрирует не самые убедительные результаты: всего одна победа в пяти последних матчах и скромные 2 забитых гола за этот отрезок. Главной надеждой в атаке остаeтся Лоренцо Лукка, оформивший 12 мячей за 34 игры. При этом оборона часто даeт сбои – 8 пропущенных голов за последние 5 встреч. Тем не менее, «Удинезе» выглядит сильнее соперника и имеет положительный баланс в очных матчах.

«Монца»

«Монца» находится в глубоком кризисе и замыкает турнирную таблицу с 15 очками. Серия из 6 поражений подряд подтверждает серьeзные проблемы команды. Несмотря на то, что в 4 последних матчах команда всe же забивала, атака остаeтся самой слабой в лиге – всего 1 гол за последние 5 игр. Дани Мота – лучший бомбардир с 5 мячами за сезон. Проблемы усугубляются катастрофической игрой в обороне: 11 пропущенных голов за 5 последних матчей и полное отсутствие уверенности в защите.

Факты о командах:

«Удинезе»

Победа в последнем туре (2:1 против «Кальяри»).

Средние показатели: 0.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Монца»

Серия из 6 поражений подряд.

Средние показатели: 0.20 гола за матч в атаке, 2.20 – в защите (5 последних игр).

Пропускает в 10 последних матчах Серии А.

Личные встречи 29% (2) 43% (3) 29% (2) 10 Забитых мячей 10 1.43 В среднем за матч 1.43 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 36 тур Удинезе 1 : 2 Монца Италия. Серия А, 15 тур Монца 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур Удинезе 0 : 0 Монца Италия. Серия А, 10 тур Монца 1 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 29 тур Удинезе 2 : 2 Монца Италия. Кубок, 2 раунд Удинезе 2 : 3 Монца Италия. Серия А, 3 тур Монца 1 : 2 Удинезе

Прогноз на матч «Удинезе» – «Монца»

Несмотря на непростую серию, «Удинезе» выглядит фаворитом благодаря более сбалансированной игре и домашнему преимуществу. «Монца» явно в кризисе и пропускает много, что создаeт отличные шансы для хозяев. Ожидается закрытый матч с минимальным перевесом в пользу «Удинезе». Вероятнее всего, хозяева сыграют строго и постараются избежать риска, что приведeт к скромному результату.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Удинезе».

Рекомендованные ставки: