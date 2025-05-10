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Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Монца»: Серия А, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:10
Удинезе - Монца
11 мая 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 36 тур
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5.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Удинезе»
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11 мая на стадионе «Фриули» состоится матч 36-го тура Серии А между «Удинезе» и «Монцей». Обе команды проводят не самый удачный сезон, однако у хозяев ситуация более стабильная. «Удинезе» борется за место в середине таблицы, в то время как «Монца» продолжает бороться за выживание, находясь на последней строчке.

«Удинезе»

«Удинезе» после 35 туров набрал 44 очка и занимает 12-е место. Команда в последних турах демонстрирует не самые убедительные результаты: всего одна победа в пяти последних матчах и скромные 2 забитых гола за этот отрезок. Главной надеждой в атаке остаeтся Лоренцо Лукка, оформивший 12 мячей за 34 игры. При этом оборона часто даeт сбои – 8 пропущенных голов за последние 5 встреч. Тем не менее, «Удинезе» выглядит сильнее соперника и имеет положительный баланс в очных матчах.

«Монца»

«Монца» находится в глубоком кризисе и замыкает турнирную таблицу с 15 очками. Серия из 6 поражений подряд подтверждает серьeзные проблемы команды. Несмотря на то, что в 4 последних матчах команда всe же забивала, атака остаeтся самой слабой в лиге – всего 1 гол за последние 5 игр. Дани Мота – лучший бомбардир с 5 мячами за сезон. Проблемы усугубляются катастрофической игрой в обороне: 11 пропущенных голов за 5 последних матчей и полное отсутствие уверенности в защите.

Факты о командах:

«Удинезе»

  • Победа в последнем туре (2:1 против «Кальяри»).
  • Средние показатели: 0.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Монца»

  • Серия из 6 поражений подряд.
  • Средние показатели: 0.20 гола за матч в атаке, 2.20 – в защите (5 последних игр).
  • Пропускает в 10 последних матчах Серии А.

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
10
Забитых мячей
10
1.43
В среднем за матч
1.43
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 2
11.05.2025
Монца
Италия. Серия А, 15 тур
Монца
1 : 2
09.12.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 10 тур
Монца
1 : 1
29.10.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2 : 2
08.04.2023
Монца
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
2 : 3
19.10.2022
Монца
Италия. Серия А, 3 тур
Монца
1 : 2
26.08.2022
Удинезе
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Прогноз на матч «Удинезе» – «Монца»

Несмотря на непростую серию, «Удинезе» выглядит фаворитом благодаря более сбалансированной игре и домашнему преимуществу. «Монца» явно в кризисе и пропускает много, что создаeт отличные шансы для хозяев. Ожидается закрытый матч с минимальным перевесом в пользу «Удинезе». Вероятнее всего, хозяева сыграют строго и постараются избежать риска, что приведeт к скромному результату.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Удинезе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Удинезе» – коэффициент 5.80
  • Победа «Удинезе» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Удинезе» больше 1 – коэффициент 1.95

5.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Удинезе»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Монца Удинезе
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