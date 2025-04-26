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«Ювентус» – «Монца»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.20

26 апреля 2025 9:42
Ювентус - Монца
27 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.2
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
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27 апреля 2025 года на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Ювентус» примет «Монцу». Этот поединок станет важным для обеих команд: «Ювентус» стремится улучшить свои позиции в гонке за топ-4, в то время как «Монца» пытается вырваться из зоны вылета.

«Ювентус»

После 33 туров «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 5-е место в таблице Серии А. Команда продемонстрировала сильные атакующие действия, забив 4 гола в последних 5 играх, но также имеет проблемы в обороне, пропустив 6 голов. Лучший бомбардир команды, Душан Влахович, забил 14 голов в 38 матчах. Несмотря на неудачи в последних играх, «Ювентус» остаeтся одним из сильнейших клубов Италии и не проигрывает в 9 из 10 последних матчей на «Альянц Стэдиум».

«Монца»

«Монца» набрала 15 очков и занимает 20-е место, находясь в зоне вылета. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и пропустила 9. Проблемы с атакой и обороной становятся всe более явными, особенно в выездных матчах, где «Монца» проигрывает в последних 4 играх. Лучший бомбардир команды, Дани Мота, забил 5 голов в 31 матче, но этого недостаточно, чтобы вырваться из кризиса.

Факты о командах

«Ювентус»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропускает 1.20 гола.
  • Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей.
  • Лучший бомбардир – Душан Влахович (14 голов в 38 матчах).
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Монца»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 1.80 гола.
  • Пропускает в 8 последних матчах.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Дани Мота (5 голов в 31 матче).

Личные встречи
67% (4)
0% (0)
33% (2)
8
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
1 : 2
22.12.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 0
25.05.2024
Монца
Италия. Серия А, 14 тур
Монца
1 : 2
01.12.2023
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
0 : 2
29.01.2023
Монца
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
2 : 1
19.01.2023
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
1 : 0
18.09.2022
Ювентус
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Прогноз на матч «Ювентус» – «Монца»

«Ювентус» является явным фаворитом матча, особенно с учeтом своей стабильной игры на «Альянц Стэдиум». Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды, во главе с Душаном Влаховичем, должна сыграть свою роль. «Монца» испытывает серьезные проблемы в атаке и защите, что делает еe шансы на победу крайне низкими.

«Ювентус» вряд ли допустит осечку в этом поединке, и победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом. Однако «Монца» может забить, так как «Ювентус» пропускает в последних матчах.

Рекомендации:

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.40

2.2
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Монца Ювентус
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