27 апреля 2025 года на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Ювентус» примет «Монцу». Этот поединок станет важным для обеих команд: «Ювентус» стремится улучшить свои позиции в гонке за топ-4, в то время как «Монца» пытается вырваться из зоны вылета.

«Ювентус»

После 33 туров «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 5-е место в таблице Серии А. Команда продемонстрировала сильные атакующие действия, забив 4 гола в последних 5 играх, но также имеет проблемы в обороне, пропустив 6 голов. Лучший бомбардир команды, Душан Влахович, забил 14 голов в 38 матчах. Несмотря на неудачи в последних играх, «Ювентус» остаeтся одним из сильнейших клубов Италии и не проигрывает в 9 из 10 последних матчей на «Альянц Стэдиум».

«Монца»

«Монца» набрала 15 очков и занимает 20-е место, находясь в зоне вылета. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и пропустила 9. Проблемы с атакой и обороной становятся всe более явными, особенно в выездных матчах, где «Монца» проигрывает в последних 4 играх. Лучший бомбардир команды, Дани Мота, забил 5 голов в 31 матче, но этого недостаточно, чтобы вырваться из кризиса.

Факты о командах

«Ювентус»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропускает 1.20 гола.

Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей.

Лучший бомбардир – Душан Влахович (14 голов в 38 матчах).

Пропускает в 3 последних матчах.

«Монца»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 1.80 гола.

Пропускает в 8 последних матчах.

Не выигрывает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир – Дани Мота (5 голов в 31 матче).

Личные встречи 67% (4) 0% (0) 33% (2) 8 Забитых мячей 6 1.33 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:2 Италия. Серия А, 17 тур Монца 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 38 тур Ювентус 2 : 0 Монца Италия. Серия А, 14 тур Монца 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 20 тур Ювентус 0 : 2 Монца Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус 2 : 1 Монца Италия. Серия А, 7 тур Монца 1 : 0 Ювентус

Прогноз на матч «Ювентус» – «Монца»

«Ювентус» является явным фаворитом матча, особенно с учeтом своей стабильной игры на «Альянц Стэдиум». Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды, во главе с Душаном Влаховичем, должна сыграть свою роль. «Монца» испытывает серьезные проблемы в атаке и защите, что делает еe шансы на победу крайне низкими.

«Ювентус» вряд ли допустит осечку в этом поединке, и победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом. Однако «Монца» может забить, так как «Ювентус» пропускает в последних матчах.

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