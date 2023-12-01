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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Ювентус
Монца - Ювентус: обзор матча 01 декабря 2023
Монца
01.12.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
90+2'
В. Карбони
12'
А. Рабьо
90+4'
Ф. Гатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Ювентус
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гатти
Пас отдал
А. Рабьо
ГОЛ! 1:1!
В. Карбони
Пас отдал
П. Перейра
90'
+2
87'
Замена
М. Локателли
️️️️
А. Камбьясо
81'
Желтая карточка
А. Милик
Замена
В. Карбони
️️️️
А. Колпани
76'
76'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
70'
Замена
Данило
️️️️
Х. Николусси Кавилья
70'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
Замена
А. Карбони
️️️️
П. Мари
66'
Замена
П. Перейра
️️️️
Г. Кирьякопулос
66'
Замена
Д. Мота
️️️️
Х. Мачин
46'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
С. Биринделли
46'
30'
Желтая карточка
Бремер
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Х. Николусси Кавилья
11'
Пенальти не реализован!
Д. Влахович
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
12
Адриан Рабьо
(К)
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монца
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-3-2
20
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
4
Мари
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
19
Биринделли
28
Колпани
16
Мачин
21
Гальярдини
32
Пессина
26
Чиурриа
4-3-2-1
13
Щесны
26
Сандро
4
Гатти
3
Бремер
20
Камбьясо
22
МакКенни
41
Кавилья
12
Рабьо
18
Костич
14
Кьеза
28
Влахович
4
Мари
44
Карбони
44
Карбони
4
Мари
28
Колпани
21
Карбони
21
Карбони
28
Колпани
77
Кирьякопулос
13
Перейра
13
Перейра
77
Кирьякопулос
16
Мачин
46
Мота
46
Мота
16
Мачин
19
Биринделли
29
Коломбо
29
Коломбо
19
Биринделли
41
Кавилья
13
Данило
13
Данило
41
Кавилья
20
Камбьясо
5
Локателли
5
Локателли
20
Камбьясо
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
Остались в запасе
Монца
Ювентус
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Монца - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
У-Пауэр
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