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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Монца
Ювентус - Монца: обзор матча 29 января 2023
Ювентус
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Монца
18'
П. Чиурриа
39'
Д. Мота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Монца
78'
Желтая карточка
С. Сенси
78'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
78'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Х. Мачин
70'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
70'
Замена
Марлон
️️️️
Л. Калдирола
69'
Желтая карточка
Д. Капрари
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Де Шильо
65'
59'
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Ровелла
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кен
58'
Замена
М. Соуле
️️️️
Н. Фаджоли
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Паредес
46'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мота
Пас отдал
К. Аугусто
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Чиурриа
Пас отдал
Х. Мачин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
22
Де Шильо
5
Паредес
12
Рабьо
18
Костич
29
Фаджоли
11
Ди Мария
9
Кен
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
5
Калдирола
4
Мари
30
Аугусто
6
Ровелла
16
Мачин
26
Чиурриа
32
Пессина
10
Капрари
46
Мота
5
Паредес
5
Локателли
5
Локателли
5
Паредес
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
29
Фаджоли
18
Соуле
18
Соуле
29
Фаджоли
9
Кен
30
Милик
30
Милик
9
Кен
22
Де Шильо
28
Влахович
28
Влахович
22
Де Шильо
5
Калдирола
4
Марлон
4
Марлон
5
Калдирола
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
6
Ровелла
8
Сенси
8
Сенси
6
Ровелла
16
Мачин
10
Раноккья
10
Раноккья
16
Мачин
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
Остались в запасе
Ювентус
Монца
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Монца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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