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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Ювентус
Монца - Ювентус: обзор матча 18 сентября 2022
Монца
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
74'
К. Гюткьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Ювентус
Желтая карточка
Л. Калдирола
90'
+1
Желтая карточка
П. Чиурриа
89'
86'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Де Шильо
86'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
Замена
С. Биринделли
️️️️
К. Аугусто
84'
78'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
К. Гюткьяер
Пас отдал
П. Чиурриа
74'
Замена
А. Колпани
️️️️
Д. Капрари
69'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
Марлон
55'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Мота
54'
Замена
А. Барберис
️️️️
С. Сенси
54'
40'
Красная карточка
А. Ди Мария
22'
Желтая карточка
Бремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
4
Иццо
4
Марлон
6
Ровелла
8
Сенси
32
Пессина
26
Чиурриа
10
Капрари
46
Мота
4-1-2-2-1
1
Перин
22
Де Шильо
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Паредес
22
МакКенни
21
Миретти
11
Ди Мария
18
Костич
28
Влахович
4
Марлон
5
Калдирола
5
Калдирола
4
Марлон
30
Аугусто
19
Биринделли
19
Биринделли
30
Аугусто
10
Капрари
28
Колпани
28
Колпани
10
Капрари
8
Сенси
51
Барберис
51
Барберис
8
Сенси
46
Мота
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
46
Мота
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
22
Де Шильо
18
Соуле
18
Соуле
22
Де Шильо
18
Костич
9
Кен
9
Кен
18
Костич
Остались в запасе
Монца
Ювентус
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Монца - Ювентус
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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