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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Монца
Ювентус - Монца: обзор матча 19 января 2023
Ювентус
19.01.2023, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Монца
8'
М. Кен
78'
Ф. Кьеза
24'
М. Валоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Монца
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кен
82'
82'
Замена
С. Сенси
️️️️
В. Антов
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Сандро
78'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Н. Фаджоли
75'
Замена
А. Сандро
️️️️
С. Айлинг
74'
67'
Замена
С. Виньято
️️️️
М. Валоти
67'
Замена
А. Иццо
️️️️
М. Д'Алессандро
62'
Желтая карточка
Н. Ровелла
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
М. Соуле
61'
Замена
М. Локателли
️️️️
Ф. Миретти
61'
59'
Желтая карточка
В. Антов
57'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Пессина
57'
Замена
К. Аугусто
️️️️
А. Карбони
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Валоти
Пас отдал
А. Колпани
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
У. МакКенни
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Монца
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Перин
4
Гатти
24
Ругани
13
Данило
5
Паредес
22
МакКенни
21
Миретти
16
Айлинг
29
Фаджоли
18
Соуле
9
Кен
4-3-2-1
28
Краньо
44
Карбони
4
Марлон
4
Мари
60
Антов
10
Раноккья
28
Колпани
10
Валоти
77
Д'Алессандро
32
Пессина
9
Гюткьяер
18
Соуле
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Соуле
16
Айлинг
26
Сандро
26
Сандро
16
Айлинг
21
Миретти
5
Локателли
5
Локателли
21
Миретти
29
Фаджоли
11
Ди Мария
11
Ди Мария
29
Фаджоли
9
Кен
30
Милик
30
Милик
9
Кен
44
Карбони
30
Аугусто
30
Аугусто
44
Карбони
77
Д'Алессандро
4
Иццо
4
Иццо
77
Д'Алессандро
32
Пессина
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Пессина
60
Антов
8
Сенси
8
Сенси
60
Антов
10
Валоти
19
Виньято
19
Виньято
10
Валоти
Остались в запасе
Ювентус
Монца
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Ювентус - Монца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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